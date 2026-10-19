Tay đua ‘Lửng mật’ F1 tập đọc sách dù khó ngồi yên

Từng thừa nhận ít đọc và khó ngồi yên lâu, Daniel Ricciardo tìm đến sách để có khoảng lặng giữa lịch trình bận rộn của một tay đua F1.

Daniel Ricciardo (sinh năm 1989) là tay đua người Australia, từng khoác áo các đội Red Bull, Renault và McLaren tại giải đua Công thức 1 (F1). Anh giành 8 chiến thắng Grand Prix và 32 lần đứng trên bục nhận giải, được người hâm mộ biết đến với biệt danh “Lửng mật” (Honey Badger), phong cách thi đấu quyết liệt và tính cách hài hước.

Quen với việc tập trung cao độ trên đường đua, Ricciardo lại không dễ ngồi yên bên những trang sách. Trong cuộc phỏng vấn năm 2021 với The Manual, anh thừa nhận mình thường thiếu kiên nhẫn và bồn chồn khi đọc lâu.

Dù vậy, tay đua Australia vẫn muốn dành thêm thời gian cho hoạt động này. Giữa lịch thi đấu, quay hình và gặp gỡ báo chí, sách mang lại cho anh những khoảng yên tĩnh để tạm gác công việc, thư giãn và học hỏi thêm. Anh còn cho biết những trang sách giúp anh gạt bớt suy nghĩ khỏi đầu và dễ đi vào giấc ngủ.

Năm 2021, chia sẻ với Men’s Health, Ricciardo cho biết vẫn mang sách giấy khi đi xa và cân nhắc dùng Kindle để giảm hành lý khi đọc đều đặn hơn. Anh nói đùa rằng mình chưa đọc một cuốn mỗi ngày nên vẫn có thể mang sách in. Một trong những tác phẩm Ricciardo đọc trong giai đoạn này là Tools of Titans (Công cụ của những người khổng lồ) của tác giả Tim Ferriss.

Những trang sách giúp tay đua tạm gác suy nghĩ về công việc. Ảnh: Binhbanbook.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn năm 2017, Ricciardo từng nhắc đến Sekret Machines (tạm dịch: Những cỗ máy bí mật), tác phẩm được Tom DeLonge, thành viên ban nhạc Blink-182, gửi tặng. Đây là loạt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, giật gân do DeLonge đồng sáng tác với nhà văn A. J. Hartley. Tập đầu, Chasing Shadows (tạm dịch: Đuổi theo những bóng đen), ra mắt năm 2016, xoay quanh những bí ẩn về vật thể bay không xác định (UFO) và các chương trình quân sự bí mật.

Ricciardo cũng quan tâm đến trải nghiệm và đời sống tinh thần của những vận động viên khác. Trong cuộc phỏng vấn năm 2019 với Vanity Fair Italia, anh nhắc Andre Agassi là một trong những nhân vật thể thao có ảnh hưởng đến mình, bên cạnh Michael Jordan và Valentino Rossi.

Khi phóng viên đề cập vai trò của tinh thần trong tự truyện Open của Agassi, Ricciardo cho rằng ở trình độ đỉnh cao, năng lực của các vận động viên rất gần nhau và tâm lý có thể tạo nên khác biệt. Theo anh, tư duy cũng quan trọng trong cuộc sống thường ngày, từ quản lý tiền bạc đến ứng xử với truyền thông và duy trì các mối quan hệ.

Ngoài ra, Ricciardo còn có lần bất ngờ phát hiện chính mình trở thành nhân vật trong một tác phẩm hư cấu. Tháng 8/2023, Dax Shepard, người dẫn podcast Eff Won with DRS, báo cho anh biết về tiểu thuyết lãng mạn dành cho người lớn Overtake My Heart: Thicc Ric Races for Love (tạm dịch: Vượt lên chiếm lấy trái tim em: Ric vạm vỡ đua vì tình yêu), xuất bản dưới bút danh Anita Driver.

Trong tin nhắn thoại phản hồi được đưa vào chương trình, Ricciardo thừa nhận chưa từng nghe đến cuốn sách và còn ngờ đây là trò đùa. Sau khi bạn gái Heidi Berger cho xem ảnh bìa khắc họa mình cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn trên một chiếc xe đua Red Bull, anh bật cười và hài hước nhận xét trông mình thật vạm vỡ. Tác phẩm kể câu chuyện tình hư cấu giữa nhân vật mang tên Ricciardo và một phụ nữ tên Emily.