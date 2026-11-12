Tay đua F1 tìm cảm hứng từ hồi ký của quản lý

Tay đua Gen Z Oscar Piastri tìm thấy sự đồng cảm khi đọc hồi ký của Mark Webber, người từng rời Australia đến châu Âu để theo đuổi giấc mơ F1 như anh.

Oscar Piastri (sinh năm 2001), tay đua người Australia thuộc đội McLaren tại giải đua Công thức 1 (F1), đã yêu thích ôtô từ khi còn nhỏ. Anh thường tìm hiểu các mẫu xe qua sách và ghi nhớ nhiều thông số kỹ thuật như tốc độ, công suất động cơ. Theo The Sydney Morning Herald, Chris Piastri, cha của tay đua, kể rằng những câu chuyện trước giờ ngủ của con trai chủ yếu đến từ các cuốn sách về ôtô.

Khi trưởng thành, một trong những tác phẩm tay đua Gen Z yêu thích là Aussie Grit: My Formula One Journey (tạm dịch: Bản lĩnh Australia: Hành trình Công thức 1 của tôi), hồi ký của Mark Webber, cựu tay đua F1 người Australia và cũng là người quản lý của anh.

Xuất bản năm 2015, cuốn sách kể lại hành trình của Webber từ những ngày đầu theo đuổi đua xe tại Australia, chuyển đến châu Âu phát triển sự nghiệp và cuối cùng góp mặt tại F1. Tác phẩm cũng đề cập đến những khó khăn tài chính, áp lực cạnh tranh và các mối quan hệ trong môi trường đua xe chuyên nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Autosport năm 2024, Piastri cho biết đã đọc hồi ký của Webber và nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa hành trình của hai người. Cả hai đều rời Australia từ khi còn trẻ để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại châu Âu. Những trải nghiệm được Webber chia sẻ trong sách giúp Piastri hiểu thêm về các thử thách mà tiền bối từng đối mặt, như việc thích nghi với môi trường mới hay cạnh tranh để giành một vị trí tại F1.

Cuốn hồi ký của Mark Webber giúp Oscar Piastri hiểu thêm về hành trình theo đuổi F1 của người quản lý. Ảnh: eBay.

Webber cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Piastri. Theo Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA), tay đua trẻ từng xem Webber là hình mẫu khi theo dõi ông thi đấu cho Red Bull và cạnh tranh chức vô địch F1.

Tháng 3/2020, Webber chính thức trở thành người quản lý của Piastri thông qua JAM Sports Management, công ty quản lý vận động viên do ông điều hành cùng vợ và các cộng sự. Khi đó, Piastri vừa vô địch Formula Renault Eurocup 2019 và chuẩn bị tham dự Formula 3. Kể từ đó, Webber đồng hành cùng anh trong quá trình phát triển sự nghiệp, hỗ trợ đàm phán với các đội đua và đưa ra những lời khuyên quan trọng khi chuyển lên F1.

Sự nghiệp của Piastri có bước tiến đáng kể khi anh gia nhập McLaren vào năm 2023. Đến mùa giải 2025, tay đua người Australia giành 7 chiến thắng chặng và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cá nhân.

Tuy nhiên, thành tích của Piastri chững lại trong mùa giải 2026. Theo thống kê của F1, tay đua người Australia mới có 2 lần lên bục podium, lần lượt tại Grand Prix Nhật Bản (hạng nhì) và Miami (hạng ba). Sau khi về đích thứ 6 tại Grand Prix São Paulo (Brazil) ngày 8/11, anh đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng tay đua, theo ABC News.