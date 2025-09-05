Tây Ban Nha thắng to trong ngày Rodri, Carvajal trở lại

Tây Ban Nha đã khởi đầu hành trình vòng loại World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân khách trước Bulgaria.

Yamal góp công trong chiến thắng của Tây Ban Nha.

Tại sân vận động Vasil Levski ở Sofia, nhà vô địch Euro 2024 dễ dàng kiểm soát thế trận và sớm định đoạt kết quả ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Mikel Oyarzabal (5), Marc Cucurella (30) và Mikel Merino (38).

HLV Luis de la Fuente còn có cơ hội tung Rodri Hernandez và Dani Carvajal vào sân, đánh dấu sự trở lại sau nhiều tháng vắng mặt vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Tây Ban Nha được dự đoán sẽ đứng đầu bảng E — nơi còn có Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia — để giành suất trực tiếp đến Mỹ, Canada và Mexico. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Tây Ban Nha đối đầu Bulgaria ở một trận đấu chính thức, kể từ World Cup 1998.

Ngay phút thứ 5, tiền vệ Arsenal Martin Zubimendi tung đường chuyền tinh tế để người đồng đội cũ ở Real Sociedad, Oyarzabal, dứt điểm mở tỷ số. Chủ nhà Bulgaria cũng có cơ hội gỡ hòa khi Radoslav Kirilov sút trúng cột dọc, nhưng sau đó hậu vệ Chelsea Marc Cucurella tận dụng pha bóng bật ra để tung cú sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt cho La Roja.

Trận đấu coi như an bài trước giờ nghỉ khi tài năng trẻ Lamine Yamal thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Merino bật cao đánh đầu ghi bàn thứ ba, khẳng định sự áp đảo tuyệt đối của Tây Ban Nha.

Sang hiệp hai, Merino một lần nữa suýt lập công với cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, còn Yamal vẫn là mũi nhọn nguy hiểm dù không trực tiếp ghi bàn.

Niềm vui nối tiếp khi Man City có Rodri và Real Madrid có Carvajal cùng trở lại sau 7 và 9 tháng dưỡng thương. De la Fuente cũng trao cơ hội ra mắt ĐTQG cho Jesus Rodriguez, cầu thủ chạy cánh của Como, khi anh vào thay Yamal ở cuối trận, khép lại một buổi tối hoàn hảo cho La Roja.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha dẫn đầu bảng E sau lượt thứ nhất. Trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Georgia 3-2 để xếp nhì bảng khi cùng 3 điểm như Tây Ban Nha nhưng kém hiệu số.