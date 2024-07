Tây Ban Nha nhấn chìm tuyển Anh thế nào?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos, người đang dẫn dắt đội nữ SC Braga (Bồ Đào Nha) và có bằng Pro của UEFA, cho rằng Tây Ban Nha vượt qua Anh nhờ khả năng ra quyết định khi kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái khi mất bóng quá tốt. Điều này giúp “La Roja” có nhiều cơ hội ghi bàn, đồng thời ít để đối phương có khoảng trống để dứt điểm.

- Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục trước tuyển Anh?

- “La Roja” có thắng lợi ấn tượng. Tây Ban Nha sử dụng quyền kiểm soát bóng hiệu quả hơn tuyển Anh. Họ nhập cuộc một cách chủ động nhưng gặp khó khi đội bóng của HLV Gareth Southgate giữ cự ly đội hình tốt ở hàng tiền vệ và hậu vệ.

Tây Ban Nha sau đó bước vào hiệp hai đầy mạnh mẽ và ghi bàn ngay ở những phút đầu tiên. Lúc này, tuyển Anh một lần nữa tìm thấy thế cân bằng vào giữa hiệp hai với bàn thắng của Cole Palmer.

Tuy nhiên, khoảng thời gian 10 phút cuối trận thuộc về Tây Ban Nha. Các cầu thủ của họ luôn đưa ra quyết định hợp lý khi giữ bóng và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu. Thời gian còn lại là không đủ để tuyển Anh tiếp tục cứu vãn tình hình.

Với tôi, “La Roja” giành chiến thắng xứng đáng. Họ là đội bóng ấn tượng nhất giải và lên ngôi thuyết phục. Đây là danh hiệu EURO thứ 4 tuyển Tây Ban Nha từng giành được, nhiều nhất lịch sử.

- Ông đánh giá thế nào về khả năng chuyển đổi trạng thái của đoàn quân HLV Luis de la Fuente?

- Đội bóng của Fuente có khả năng chuyển đổi trạng thái xuất sắc, không chỉ trong các pha phản công mà cả cách lùi về phòng ngự khi mất bóng. Những lúc Tây Ban Nha đoạt bóng thành công, Lamine Yamal, Alvaro Morata và Nico Williams luôn nhanh chóng chọn vị trí để sớm nhận bóng và thực hiện phản công.

Mỗi khi chuyển đổi trạng thái sang phòng ngự, Yamal, Morata, Williams, Dani Olmo, Fabian Ruiz, và cả Rodri đều lao vào để lấy lại bóng. Dani Carvajal và Marc Cucurella ở hai cánh cũng luôn sẵn sàng thực hiện các pha vào bóng rát.

Khả năng nhanh chóng giành lại bóng khi vừa mất của Tây Ban Nha luôn khiến đối phương gặp rắc rối. Trong trận đấu vừa qua, đến lượt Phil Foden, Harry Kane và Jude Bellingham thành nạn nhân. Hàng công tuyển Anh hiếm khi lên bóng hiệu quả vì sự quyết liệt khi phòng ngự của “La Roja”.

- Những nhân tố nào giúp Tây Ban Nha đánh bại tuyển Anh để vô địch EURO 2024?

- Tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng vì khả năng ra quyết định khi kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái khi mất bóng quá tốt. Khi giữ quyền kiểm soát, “La Roja” thực hiện các đường luân chuyển bóng nhanh và chính xác. Điều này mở ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Khi không có bóng, đoàn quân HLV Fuente nhanh chóng lùi về và tổ chức phòng ngự chặt chẽ, không cho tuyển Anh tạo ra nhiều cơ hội. Với hai yếu tố trên, tuyển Tây Ban Nha sở hữu nhiều thời cơ để dứt điểm và có 2 bàn thắng, đồng thời ít để đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành đội nhà.

- Đội bóng của HLV Fuente không sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc như thế hệ Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 và 2012. Song, họ vẫn lên ngôi đầy thuyết phục. Điều gì ở Tây Ban Nha năm nay khiến ông cảm thấy thú vị nhất?

- Theo quan điểm cá nhân, chúng ta không thể so sánh phiên bản “La Roja” năm nay và giai đoạn 2008-2012. Hiện nay, đội bóng sở hữu những mẫu cầu thủ kiểu khác và thi triển lối đá cũng khác đôi chút.

Song, các cầu thủ trong đội bóng của HLV Fuente đều có ý chí cống hiến vì tập thể rất cao. Nỗ lực chung của tập thể lý do họ giành chức vô địch Euro 2024. Không phải các siêu sao hàng đầu nhưng đó đều là những cầu thủ có đẳng cấp và có quyết tâm chiến thắng lớn. Điều này đóng vai trò cốt lõi trong thành công của Tây Ban Nha.

Các cầu thủ “La Roja” dù đá chính hay vào sân từ ghế dự bị đều hiểu rõ và tuân thủ kế hoạch chung của đội bóng. Họ “làm việc trên cùng một chiếc thuyền”, như cách chúng tôi thường nói để ám chỉ tinh thần đoàn kết của một tập thể trong văn hoá Bồ Đào Nha.

Những cá nhân trên tuyển Tây Ban Nha chia sẻ chung một mục tiêu. Tất cả đều khao khát trở thành nhà vô địch châu Âu.

Tôi tin rằng thế hệ Tây Ban Nha năm nay gồm nhiều cầu thủ chất lượng. Nhưng để có thể sánh với thế hệ 2008-2012, “La Roja” có lẽ cần tiếp tục chứng minh tại World Cup 2026. Nếu không làm được, giới chuyên môn dễ dàng đánh giá thế hệ 2008-2012 tốt hơn.

Thật khó để so sánh hai phiên bản. Các cầu thủ Tây Ban Nha năm nay có phong cách chơi bóng rất khác. Lối đá chung của đội cũng hơi khác, không còn thiên nhiều về tiki-taka. “La Roja” tại EURO 2024 còn sử dụng rất nhiều pha phản công và sẵn sàng tổ chức phòng ngự khi cần.

Thế hệ hiện tại và quá khứ của Tây Ban Nha đều hay. Chúng ta phải chúc mừng LĐBĐ Tây Ban Nha, tất cả cầu thủ và cả những nhân viên sau “sân khấu” vì đã làm quá tốt.

