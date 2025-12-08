Tàu Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, Nhật Bản

Tiếp tục hành trình thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, sáng 7/12, Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác đã cập cảng Kure, tỉnh Hiroshima, bắt đầu chuyến thăm xã giao Nhật Bản.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo neo tại cảng Kure. Ảnh: Nhân Dân

Đại tá Yanagihara, đại diện cho Căn cứ Hải quân Kure – một trong những căn cứ lớn nhất của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, chủ trì lễ đón đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ Tàu 015-Trần Hưng Đạo tại cầu cảng. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Thái Sơn, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Yanagihara chào mừng đoàn công tác và Tàu 015-Trần Hưng Đạo đến thăm Nhật Bản; bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ đóng góp vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng hải quân hai nước và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Đại diện cho Căn cứ Hải quân Kure tặng hoa chào mừng Trưởng đoàn công tác và Thuyền trưởng Tàu 015-Trần Hưng Đạo. Ảnh: Nhân Dân

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn công tác Hải quân Việt Nam và Tàu 015-Trần Hưng Đạo thăm thành phố Kure tươi đẹp; đồng thời cho biết chuyến đi lần này gặp nhiều khó khăn do hành trình dài ngày trên biển, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng các sĩ quan, thủy thủ của Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và đến cảng Kure an toàn, đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trưởng đoàn công tác tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ giúp các sĩ quan, thủy thủ của hải quân hai nước hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau, là cầu nối gắn kết mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản, lực lượng vũ trang và hải quân hai nước.

Đây là lần thứ hai Tàu 015-Trần Hưng Đạo thăm xã giao Nhật Bản và là lần đầu tiên thăm Căn cứ Hải quân Kure.

Các sĩ quan của Hải quân Nhật Bản lên thăm Tàu 015-Trần Hưng Đạo và trao đổi với đoàn công tác. Ảnh: Nhân Dân

Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản hướng tới thập niên tiếp theo mà Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2018, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Ngay sau lễ đón, các sĩ quan hải quân Nhật Bản đã lên thăm Tàu 015-Trần Hưng Đạo và trao đổi với đoàn công tác.