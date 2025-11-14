Tàu Prairial của Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

Sáng 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng 6 ngày (14/11-19/11), góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp.

Tàu tuần dương Prairial, Hải quân Pháp chuẩn bị cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+.

Ngày 14/11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp do Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier làm Chỉ huy cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố trong thời gian 6 ngày.

Chuyến thăm là hoạt động giao lưu, hợp tác thường niên giữa lực lượng hải quân hai nước, phù hợp định hướng tăng cường hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2024.

Tham dự lễ đón có đại diện Sở Ngoại vụ thành phố; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Về phía Pháp có Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier, Chỉ huy tàu tuần dương Prairial; bà Marie Keller - Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Pháp và ông Etienne Ranaivoson - Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nghi thức đón tàu được tổ chức ngay khu vực cầu cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+.

Nghi thức đón tàu diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thân thiện.

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu Prairial sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan, thủy thủ hai bên tổ chức trao đổi chuyên môn; giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam; tham quan một số điểm văn hóa, lịch sử tại địa phương.

Chuyến thăm của tàu Prairial góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, duy trì đối thoại, thực hành các nội dung hợp tác trên biển, qua đó thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải.

Tàu được trang bị pháo đầu hạm 100 mm và trực thăng cơ động. Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+.

Hoạt động này đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng, điểm đến du lịch đến bạn bè quốc tế, tạo thêm cơ hội kết nối giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Tàu tuần dương Prairial, Hải quân Pháp chở theo tổng 93 thủy thủ đoàn, tàu có kích thước dài 93,5 mét, chiều ngang khoảng 14 mét, tải trọng gần 3.000 tấn. Tàu được trang bị pháo đầu hạm 100 mm và có trực thăng cơ động phía đuôi tàu.