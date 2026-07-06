Tàu chở hàng qua Biển Đỏ bị tấn công bất ngờ

Một tàu chở hàng đã phát tín hiệu khẩn cấp vào ngày 5/7 khi đang bị các tay súng chưa rõ danh tính tấn công trên bờ Biển Đỏ của Yemen.

Tàu chở hàng trên biển Đỏ. Ảnh minh họa: Reuters

Theo Cảnh báo số 079-26 được Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) công bố trên nền tảng mạng xã hội X ngày 5/7, một tàu chở hàng đã phát tín hiệu cấp cứu do đang bị các tay súng chưa rõ danh tính tấn công.

UKMTO cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

UKMTO cũng khuyến cáo tất cả các tàu hoạt động trong khu vực cần hết sức thận trọng khi di chuyển và báo cáo ngay mọi hoạt động đáng ngờ.

Vụ việc xảy ra tại vị trí cách cảng Al Hudaydah trên bờ Biển Đỏ của Yemen khoảng 30 hải lý, tương đương khoảng 55 km, về phía Tây Nam.

Đây là khu vực mà tình hình an ninh hàng hải từ lâu vẫn là mối quan ngại.

Hiện chưa có thêm thông tin về con tàu, quốc tịch treo cờ, loại hàng hóa vận chuyển hoặc tình trạng của thủy thủ đoàn.

Trong nhiều thập niên, Biển Đỏ được xem là tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Khoảng 10% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới phải đi qua eo biển chiến lược Bab el-Mandeb rộng 32,19km, dài 112,6km, nằm giữa Sừng châu Phi và mũi phía Nam Bán đảo Arab, tạo thành lối vào phía Nam của Biển Đỏ từ Vịnh Aden và Ấn Độ Dương.

Hành lang Biển Đỏ là nơi giao thoa lợi ích của các cường quốc châu Phi, vùng Vịnh, Trung Đông, châu Á và cả thế giới.

Bởi vậy, bất kỳ sự leo thang nào tại khu vực này cũng sẽ gây bất ổn nghiêm trọng cho hoạt động vận tải biển”.

Trên thực tế, bức tranh hàng hải qua Biển Đỏ bắt đầu thay đổi từ cuối năm 2023, khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua tuyến đường này để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.

Hệ quả là hoạt động vận tải qua Biển Đỏ sụt giảm mạnh.

Theo báo cáo đánh giá thường niên của Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), đến giữa năm 2024, lượng tàu qua Kênh đào Suez đã giảm 70%.

Đồng thời, theo phân tích của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dòng chảy dầu qua Eo Bab el-Mandeb cũng đã giảm một nửa.

Các tàu thuyền buộc phải thực hiện chuyến đi gian khổ và thường nguy hiểm hơn vòng qua Mũi Agulhas, điểm cực Nam của châu Phi.

Điều này chỉ góp phần làm tăng giá cả hàng hóa mà người tiêu dùng trên toàn thế giới đã cảm nhận được.