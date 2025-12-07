Tàu cá chìm lúc còn cách bờ 500 m, 4 ngư dân may mắn được cứu sống

Tàu cá bị chìm ở khu vực cách đảo Hòn La (Quảng Trị) khoảng 500 m, 4 ngư dân may mắn được cứu sống.

Đồn Biên phòng Roòn (Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết 4 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu BV-93600TS bị chìm ở đảo Hòn La vừa được ứng cứu an toàn.

Khoảng 6h ngày 7/12, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La (Đồn Biên phòng Roòn) nhận được tin báo về việc, tàu cá BV-93600-TS do ông Thái Quốc Toàn (SN 1981, trú xã Long Hải, TP.HCM) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên bị chìm tại khu vực biển cách đảo Hòn La khoảng 500 m về phía Tây Nam.

Cả 4 ngư dân chơi vơi trên biển và may mắn được tàu cá mang số hiệu BV-93601-TS do anh Đào Duy Quang (SN 1991, trú xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng cứu lên an toàn.

Tàu cá BV-93600TS bị chìm cách đảo Hòn La khoảng 500m. Ảnh: BĐBP.

Đồn biên phòng Roòn thông báo cho Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị và điều động cán bộ chiến sĩ, quân y cùng xuồng ST660 đến trực tiếp hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên và nắm tình hình.

4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đều ổn định trên tàu BV-93601TS neo đậu tại vùng nước cảng La. Chủ tàu BV-93600TS đang liên hệ tìm thuê đơn vị để trục vớt tàu.

Trước đó, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với tàu cá kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới. Đó là anh Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1980) và anh Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981), đều sống tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị. Hai người này đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới; không may thuyền bị vào nước và chìm dần khiến họ trôi dạt trên biển.

Khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 do anh Nguyễn Quang Công làm thuyền trưởng đang di chuyển vào cửa Gianh thì phát hiện anh Nguyễn Văn Nhân và cứu lên tàu an toàn.

Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Trị chỉ đạo Đồn biên phòng Cảng Gianh khẩn trương phối hợp với tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm, ứng cứu anh Nguyễn Đức Thuận vẫn đang trôi dạt trên biển.

Đến 21h ngày 5/12, lực lượng Đồn biên phòng Cảng Gianh và tàu cá QB-98601TS được huy động tìm kiếm đã phát hiện anh Thuận và đưa lên tàu.