Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt khi đang neo đậu tránh bão tại cửa Sa Kỳ

Một tàu cá của ngư dân xã Tịnh Khê đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Kỳ, thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, ước tính thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng.

Sáng 24/8, ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân khi đang neo đậu tại khu vực cửa Sa Kỳ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 23/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện tàu cá QNg 91478 TS, do ngư dân Trần Quốc Hải (51 tuổi, trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, làm chủ) khi đang neo đậu tại khu vực cửa biển Sa Kỳ bị bốc cháy lớn.

Tàu cá ngư dân bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu.

Sau khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã triển khai ca nô cứu nạn, phối hợp với tàu ngư dân xung quanh cắt neo, tách tàu cháy ra giữa dòng sông không để cháy lan ra những tàu neo đậu xung quanh.

Đồng thời gọi đội cứu hộ cứu nạn đường thủy tại cửa biển Sa Kỳ, lực lượng PCCC&CHCN công an tỉnh.

Đến 1h20 ngày 24/8, các lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy. Rất may lúc xảy ra vụ cháy không có người trên tàu nên không có thương vong về người.

Tàu cá QNg 91478 TS (có công suất 420CV, dài 15,7 m), tàu hành nghề lưới vây rút chì. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Tổng thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng (theo lời khai của chủ tàu).

Trong quá trình cứu nạn đơn vị bảo đảm an toàn về người, trang bị và phương tiện. Đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh có cán bộ trong quá trình cứu nạn bị bỏng cả 2 bàn chân phải đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.