Tàu cá Bình Định cùng 11 ngư dân bị tàu lạ tông chìm

  • Chủ nhật, 5/10/2025 19:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi đang đánh bắt cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý, tàu cá BĐ 83019-TS cùng 11 ngư dân bị một tàu chở dầu nước ngoài đâm trúng, thuyền trưởng mất tích.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, khoảng 22h30 ngày 4/10, tàu cá BĐ 83019-TS đang hoạt động cách cửa biển Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 17 hải lý về hướng Đông Nam thì bị một tàu chở dầu nước ngoài lưu thông theo hướng Nam - Bắc đâm trúng.

Cú va chạm khiến tàu cá BĐ 83019-TS chìm hoàn toàn, mất tín hiệu giám sát hành trình lúc 22h48. Trên tàu có 11 ngư dân. Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, tàu cá BV 95869-TS do ông Nguyễn Văn Tạo (SN 1989, trú xã Cát Tiến) làm thuyền trưởng đã kịp thời tiếp cận, cứu được 10 người. Riêng thuyền trưởng Nguyễn Trần Út hiện mất tích, nghi mắc kẹt trong cabin tàu.

Ngay trong đêm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, IV điều động phương tiện tham gia tìm kiếm thuyền trưởng Nguyễn Trần Út. Đồng thời, đơn vị đề xuất UBND tỉnh thông báo, trao đổi với Cục Hàng hải để xác minh thông tin tàu chở dầu nước ngoài và phối hợp xử lý vụ việc.

VTCNews

tàu cá bị tông chìm Bình Định Gia Lai Nguyễn Trần Út Cửa biển Cà Ná Cục Hàng Tàu chở dầu Nguyễn Văn Tạo

