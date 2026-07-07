Tát bong võng mạc do sợ xui vì giật mắt phải

Tin lời đồn trên mạng, một người bong võng mạc và mất thị lực một phần.

Một người đàn ông ở miền trung Trung Quốc đã bị bong võng mạc sau khi liên tục tát vào mí mắt phải đang co giật, vì tin rằng đó là điềm báo xui xẻo, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 3/7.

Niềm tin này bắt nguồn từ câu nói phổ biến ở Trung Quốc: “Tả nhãn khiêu tài, hữu nhãn khiêu tai” (tức mắt trái giật thì có lộc, mắt phải giật thì gặp họa).

Người đàn ông, họ Lạc, sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ông bị hiện tượng mí mắt phải co giật trong nhiều ngày. Dù đã cho mắt nghỉ ngơi và chườm ấm, tình trạng này vẫn không thuyên giảm.

Tin rằng đây là điềm báo không lành, ông ngày càng lo lắng và lên mạng tìm nguyên nhân thay vì đi khám bác sĩ. Trên mạng, ông đọc được những thông tin cho rằng việc tát vào mí mắt có thể “xua đuổi vận rủi”.

Theo tờ Trường Giang Nhật báo, ông Lạc đã tát vào vùng quanh mắt phải suốt 3 ngày. Hiện tượng co giật cuối cùng cũng biến mất, nhưng lại xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.

Người đàn ông ở Vũ Hán tin rằng mắt phải giật là điềm gở nên liên tục tát vào mắt, khiến võng mạc bị bong và mất một phần thị lực. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Thị lực của ông suy giảm nghiêm trọng, đến mức chỉ còn nhìn thấy phía trước, trong khi toàn bộ tầm nhìn ngoại vi ở cả hai bên đều biến mất.

Ông Lạc sau đó đến bệnh viện và được chẩn đoán bị bong võng mạc. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã khôi phục thị lực cho ông.

Các bác sĩ cho biết võng mạc của mắt người có độ dày trung bình dưới 0,3 mm. Việc tát mạnh vào mắt có thể truyền lực tác động qua nhãn cầu, làm tăng nguy cơ rách võng mạc.

Câu chuyện của người đàn ông này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.

Một cư dân mạng bình luận hài hước: “Ông Lạc đúng là đã biến câu ‘mắt phải giật thì gặp họa’ thành sự thật”.

“Mí mắt co giật là tín hiệu cảnh báo của cơ thể, chứ không phải điềm báo tai họa. Hãy tin vào khoa học, đừng tin mê tín” - một người khác viết.

Các bác sĩ cho biết phần lớn trường hợp mí mắt co giật trong thời gian ngắn đều liên quan đến mỏi mắt, thiếu ngủ hoặc căng thẳng và thường sẽ tự cải thiện sau khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hơn một tuần, lan sang các vùng khác hoặc ảnh hưởng đến má hay khóe miệng thì cần đi khám.

Đây không phải lần đầu những quan niệm mê tín như vậy thu hút sự chú ý của dư luận tại Trung Quốc.

Một phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, được cho là đã trì hoãn điều trị suốt 3 năm sau khi mí mắt trái bắt đầu co giật vì tin đó là dấu hiệu may mắn. Đến tháng 6, tình trạng của bà đã tiến triển thành co thắt cơ nửa mặt.