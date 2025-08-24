Tập huấn cho cán bộ học viện CAND tham gia bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm A80

CATP Hà Nội tổ chức tập huấn một số nội dung cần triển khai cho cán bộ, học viện các trường CAND tham gia công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm A80.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP, chủ trì buổi tập huấn. Tham dự buổi tập huấn có đại diện chỉ huy phòng chức năng CATP; đại diện trường Cao đẳng ANND I, Cao đẳng CSND I cùng hơn 1.700 học viên.

Quán triệt nội dung tập huấn, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP, khẳng định Lễ kỷ niệm A80 là sự kiện đặc biệt quan trọng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, yêu cầu cấp độ bảo vệ là cao nhất, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn không được xảy ra sơ suất, sai sót dù là nhỏ nhất. Được trực tiếp tham gia bảo đảm ANTT trong dịp này là niềm vinh dự, tự hào to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, nhưng rất vẻ vang của mỗi cán bộ, học viên.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc CATP, quán triệt nội dung tập huấn. Ảnh: CAHN.

Lần thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là trách nhiệm chính trị quan trọng mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, học viên được rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh và năng lực trong thực tiễn. Đây chính là thước đo để đánh giá sự trưởng thành, ý thức tổ chức kỷ luật cũng như tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, học viên.

Lễ kỷ niệm A80 không chỉ là ngày hội lớn của dân tộc mà còn là dịp để bạn bè quốc tế quan sát, theo dõi và đánh giá hình ảnh đất nước ta. Vì vậy, mỗi cán bộ, học viên phải xác lập cho mình tâm thế đúng đắn, ý thức rõ rằng từng hành động, từng việc làm đều gắn liền với uy tín và danh dự của đất nước.

Mỗi đồng chí phải có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân. Chỉ khi toàn thể lực lượng giữ vững kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất mới có thể góp phần khẳng định vị thế, hình ảnh của Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Hình ảnh tại buổi tập huấn. Ảnh: CAHN.

"Với tinh thần nhiệt huyết, kỷ luật, sáng tạo, tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ, học viên sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tuyệt đối nêu cao tinh thần kỷ luật, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên thành công của Đại lễ", Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh.

Thông qua buổi tập huấn đã trang bị các kỹ năng thực tiễn cho cán bộ, học viên các nhà trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm A80 với các nội dung trọng tâm như: giữ vững vị trí trong mọi tình huống, đặc biệt trong thời điểm lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua; quán triệt phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, xử lý, giải quyết triệt để" các nguyên nhân, điều kiện mất an ninh, an toàn; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, lễ tiết, tác phong CAND, giữ thái độ đúng mực với Nhân dân, lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm; đối với các trường hợp cố tình vi phạm, gây rối, phải kịp thời báo cáo và phối hợp với Công an sở tại để xử lý.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, quán triệt nội dung tập huấn. Ảnh: CAHN.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cần chủ động tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân đứng trật tự trên vỉa hè, phía sau hàng rào bảo vệ, tuyệt đối không để người dân tràn xuống lòng đường gây ảnh hưởng đến hoạt động của các lực lượng trong các ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức; chú ý lắng nghe và thực hiện nghiêm các hiệu lệnh, chỉ đạo của Chỉ huy các cấp.

Cán bộ, học viên cũng phải phối hợp chặt chẽ với Công an sở tại, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH để bảo đảm TTĐT, TTCC tại khu vực được phân công. Do nhiệm vụ kéo dài nhiều giờ, mỗi cán bộ, học viên cần chuẩn bị tốt thể lực, sức khỏe, xác định rõ mục tiêu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.