Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và OCB mở khóa hệ sinh thái đa tiện ích

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Phương Đông thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Thỏa thuận này nhằm khai thác tối ưu tiềm năng, đồng thời hướng đến phát triển hệ sinh thái tài chính - y tế đa tiện ích.

Bước đi chiến lược giữa “ngân hàng xanh” và “hệ thống y tế dẫn đầu”

Trong bối cảnh thị trường dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng số hóa và phát triển bền vững, sự bắt tay giữa Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) được xem là bước đi chiến lược toàn diện, tạo nên sự cộng hưởng sức mạnh kinh doanh. MSG là hệ thống y tế tư nhân hàng đầu, sở hữu thương hiệu Bệnh viện Mắt Sài Gòn, chuỗi bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất Việt Nam, cùng mạng lưới 26 bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, đa khoa trải dài trên toàn quốc. OCB là ngân hàng top đầu với chiến lược ngân hàng xanh tiên phong và năng lực chuyển đổi số vượt trội. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ thiết lập một chuẩn mực mới trong việc cung cấp dịch vụ tiện ích đa ngành tại Việt Nam.

Đại diện hai bên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Tại buổi lễ, Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB, chia sẻ: “OCB đã cung cấp các giải pháp thanh toán hiện đại và an toàn cho hệ thống MSG. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm những sản phẩm tài chính chuyên biệt cho lĩnh vực y tế. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành giữa OCB và MSG sẽ tạo ra lợi ích thiết thực cho cả hai bên, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng, tạo dựng giá trị bền vững cho cộng đồng”.

Giải pháp tài chính - y tế đa chiều

Theo đó, OCB và MSG sẽ tiến hành đẩy mạnh hoạt động tích hợp toàn diện các dịch vụ thanh toán hiện đại vào quy trình vận hành bệnh viện. Cụ thể, OCB cung cấp loạt giải pháp số hóa như: QR code động, các API (bao gồm báo có, thanh toán, truy vấn) và tích hợp EPR với phần mềm quản lý của MSG. Những công cụ này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, mà còn tối ưu hóa quy trình vận hành cho toàn bộ hệ thống bệnh viện của MSG. Hai bên cũng cam kết phối hợp thiết kế và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho mạng lưới khách hàng cũng như đội ngũ y bác sĩ của MSG.

Song song đó, MSG sẽ phát triển một số chương trình đặc biệt trong việc xây dựng gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và cơ chế cho cán bộ nhân viên, nhóm khách hàng cao cấp của OCB. Sự kết hợp này tạo ra một mô hình liên kết chặt chẽ, nâng cao trải nghiệm khách hàng ở cả hai lĩnh vực quan trọng là sức khỏe và tài chính cá nhân.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, khẳng định: “Hợp tác với OCB mang ý nghĩa chiến lược kép. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh, nhân viên y tế và cho xã hội. Chúng tôi không chỉ củng cố nội lực tài chính mà còn phát triển các chương trình chăm sóc y tế, tạo ra giá trị thiết thực và lâu dài cho tệp khách hàng lớn của OCB, củng cố cam kết chăm sóc sức khỏe toàn diện đến mọi miền đất nước”.

Lễ ký kết thành công, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng số hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tài chính.

Sự kiện ký kết giữa Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Phương Đông là minh chứng cho xu hướng hợp tác đa ngành nhằm phát triển hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, thông minh và bền vững, mang lại lợi ích kép cho doanh nghiệp và khách hàng.