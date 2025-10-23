Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa khám mắt miễn phí cho 4.700 học sinh

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa phối hợp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khởi động chương trình “Khám sức khỏe đầu năm học” cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp phụ huynh và nhà trường phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là các tật khúc xạ ở mắt, đảm bảo một hành trình học tập và phát triển khoẻ mạnh của các em trong năm học mới.

Khám sức khỏe toàn diện cho hơn 4.700 học sinh

Chương trình diễn ra dưới sự hợp tác của 2 cơ sở y tế lớn là Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, kéo dài từ 1/10 đến 10/10 (trừ thứ bảy, chủ nhật). Toàn bộ 4.700 học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Giáp đã được tham gia khám sức khỏe miễn phí.

Với mục tiêu mang đến sự chăm sóc sức khỏe toàn diện, 2 đơn vị đã có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong các buổi khám. Trong đó, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chịu trách nhiệm khám sức khỏe tổng quát nhằm theo dõi thể trạng của học sinh, đồng thời hỗ trợ việc phát hiện các vấn đề sức khỏe thường gặp ở trẻ; Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đảm nhiệm phần khám mắt chuyên sâu, bao gồm đo thị lực, kiểm tra tật khúc xạ và sàng lọc nguy cơ cận thị, loạn thị và các rối loạn thị giác khác.

Sự kết hợp này không chỉ cho thấy sự nỗ lực trong việc chăm sóc sức khỏe học đường của hai bệnh viện, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động và phát triển toàn diện.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa kết hợp Bệnh viện Nhi khám sức khỏe đầu năm cho hơn 4.700 học sinh tiểu học.

Không khí sôi động và chuyên nghiệp trong ngày khám đầu tiên

Trong ngày khám đầu tiên, công tác khám mắt diễn ra trong không khí sôi động nhưng vẫn đảm bảo trật tự và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía phụ huynh, giáo viên và học sinh. Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân sự hỗ trợ đã có mặt từ sớm để hoạt động thăm khám diễn ra suôn sẻ, đảm bảo tất cả học sinh đều được thăm khám kỹ lưỡng.

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Thái Minh Hiếu, đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa, cho biết: “Trong những ngày khám đầu tiên, chúng tôi ghi nhận khoảng 80% học sinh có dấu hiệu bị cận thị, đây là con số đáng báo động. Nếu không được phát hiện và kiểm soát sớm, cận thị có thể tiến triển nhanh và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh nên cho trẻ khám mắt định kỳ và xây dựng thói quen học tập khoa học ngay từ sớm để bảo vệ thị lực cho con”.

Các em học sinh chờ đến lượt kiểm tra thị lực miễn phí.

Tầm quan trọng của việc chăm sóc thị lực học đường từ sớm

Hiện nay, tỷ lệ cận thị ở trẻ em Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt tại khu vực thành thị. Khi trẻ đã cận, độ cận sẽ tăng nhanh qua từng năm, cảnh báo nguy cơ đối mặt với các bệnh lý nguy hiểm, gây mất thị lực vĩnh viễn như đục thủy tinh thể, bong võng mạc, thoái hóa điểm vàng...

Do đó, việc tầm soát và phát hiện sớm các vấn đề về mắt có ý nghĩa quan trọng, giúp kịp thời kiểm soát tiến triển cận thị và bảo vệ chất lượng cuộc sống lâu dài. Để bảo vệ sức khỏe đôi mắt trẻ, phụ huynh nên đưa trẻ đi kiểm tra mắt định kỳ, đặc biệt trong độ tuổi tiểu học vì đây giai đoạn thị lực thay đổi rất nhanh.

Thăm khám mắt định kỳ giúp sàng lọc sớm các nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn.

Hoạt động khám mắt tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp được xem là khởi đầu để Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa nhân rộng chương trình khám mắt miễn phí đến nhiều trường tiểu học khác trên địa bàn. Điều này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo cho học sinh một năm học mới với đôi mắt sáng khỏe.

Trước đó, bệnh viện cũng đã ra mắt gói dịch vụ kiểm soát tiến triển cận thị dành cho trẻ em với mức giá ưu đãi 1 triệu đồng (giá gốc 2 triệu đồng). Mức giá này không chỉ giúp phụ huynh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt chuyên sâu, mà còn giảm bớt gánh nặng chi phí, mang lại cơ hội bảo vệ thị lực cho con em mình ngay từ sớm.