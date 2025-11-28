Bệnh viện mắt Sài Gòn Đồng Tháp cán mốc 10.000 ca mổ Phaco không đau

Chỉ sau hơn 2 năm đồng hành người dân Đồng Tháp và khu vực lân cận, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp chính thức chạm mốc 10.000 ca mổ Phaco không đau.

Đây không chỉ là một con số, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự cống hiến không ngừng, y đức tận tâm và cam kết chất lượng vượt trội của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên của bệnh viện.

Hành trình chinh phục 10.000 ca phẫu thuật Phaco không đau

Ngay từ khi thành lập, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp đã xác định sứ mệnh trở thành điểm tựa vững chắc cho sức khỏe đôi mắt của người dân, giúp bà con không phải di chuyển xa lên TP.HCM để điều trị các bệnh lý mắt phức tạp. Để thực hiện điều đó, bệnh viện không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là các thiết bị phục vụ phẫu thuật Phaco hiện đại.

Ông Đoàn Văn Hồng, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, đã tin tưởng và lựa chọn mổ cườm Phaco không đau tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp.

Hành trình đạt 10.000 ca mổ Phaco không đau là kết quả sự cố gắng và nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp, cùng với niềm tin và sự ủng hộ của hàng chục nghìn người dân trong khu vực, tất cả đều được thể hiện rõ nét qua mỗi đôi mắt sáng được phục hồi và nụ cười rạng rỡ sau mỗi ca mổ thành công. Đây là niềm tự hào to lớn của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp, cũng là bước khởi đầu cho những hành trình lớn hơn - hành trình gắn bó, đồng hành tìm lại đôi mắt sáng của Bệnh viện và người dân.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Hoàng Minh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp, cho biết: “Đạt cột mốc 10.000 ca mổ Phaco không đau là niềm tự hào lớn lao của toàn thể đội ngũ y bác sĩ và nhân viên. Điều này minh chứng rõ nét cho sự cống hiến không ngừng nghỉ, khẳng định cho chất lượng chuyên môn, sự tận tâm và niềm tin mà hàng chục nghìn bệnh nhân đã gửi gắm cho chúng tôi”.

Niềm vui của bệnh nhân và bác sĩ sau mỗi ca phẫu thuật Phaco thành công.

Chương trình 100 ca mổ cườm miễn phí

Trong tháng 11, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp tri ân 10.000 ca phẫu thuật Phaco không đau với chương trình “100 ca mổ cườm miễn phí” dành cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, bệnh viện mong muốn trao tặng cơ hội cho người bệnh được phẫu thuật, điều trị và chăm sóc hậu phẫu hoàn toàn miễn phí, qua đó mỗi ca phẫu thuật không chỉ là hành trình điều trị mà còn là sự yêu thương và lòng biết ơn.

Đây là lời tri ân chân thành mà bệnh viện gửi đến người dân đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Đồng thời, điều này cũng thể hiện tinh thần và trách nhiệm xã hội của bệnh viện trong việc san sẻ phần nào gánh nặng y tế, góp phần mang lại ánh sáng cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục hành trình chăm sóc thị lực cộng đồng

Đạt được cột mốc 10.000 ca mổ Phaco không đau là niềm tự hào lớn, nhưng cũng là động lực để Bệnh Viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp không ngừng nỗ lực vươn xa hơn nữa. Thời gian tới, bệnh viện định hướng sẽ tiếp tục và mở rộng các hoạt động chăm sóc thị lực cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiết thực như: Khám mắt miễn phí, tầm soát thị lực học đường, tư vấn bệnh lý mạn tính như cườm nước, võng mạc tiểu đường, thoái hóa hoàng điểm...

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đồng Tháp thường xuyên tổ chức các đợt khám mắt miễn phí.

Song song đó, bệnh viện vẫn luôn chú trọng vào công tác đào tạo đội ngũ y tế địa phương và ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, hướng đến trở thành bệnh viện nhãn khoa hàng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm gánh nặng mù lòa và nâng cao nhận thức về chăm sóc thị lực trong cộng đồng.