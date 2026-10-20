Tập đoàn dầu khí Malaysia cam kết cung cấp LNG dài hạn cho Việt Nam

Lãnh đạo PETRONAS cho biết tập đoàn cam kết trở thành đối tác của Việt Nam và cùng Petrovietnam tìm cách bảo đảm an ninh năng lượng thông qua LNG.

Ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam chia sẻ với báo chí ngày 20/10. Ảnh: PETRONAS.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 20/10, ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam, đánh giá nhu cầu năng lượng toàn cầu đang tiếp tục tăng, riêng Đông Nam Á (ASEAN) chiếm 20% tăng trưởng nhu cầu năng lượng toàn cầu đến 2035, đòi hỏi sự hợp tác giữa các chính phủ và doanh nghiệp trong khu vực.

Ông nhấn mạnh thách thức là phải đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, trong khi vẫn đảm bảo năng lượng bền vững và chi phí phải chăng.

Bảo đảm an ninh năng lượng thông qua LNG

Theo ông, Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực, dẫn đến n hu cầu khí đốt dự báo tăng mạnh trong những thập kỷ tới, trong khi nguồn cung nội địa chịu áp lực suy giảm .

Điều này đặt ra yêu cầu về một cơ cấu năng lượng cân bằng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, khả năng chi trả và phát triển theo hướng giảm phát thải carbon.

"PETRONAS cam kết trở thành đối tác của Việt Nam và cùng Petrovietnam tìm cách bảo đảm an ninh năng lượng thông qua LNG", ông nói.

Theo ông, tập đoàn sở hữu năng lực cung ứng và lợi thế về khoảng cách gần giữa nguồn cung và nhu cầu tại Việt Nam, đồng thời có sự linh hoạt.

PETRONAS là tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia, thành lập năm 1974. Hiện, tập đoàn có mặt tại hơn 100 quốc gia, hoạt động trên toàn chuỗi giá trị năng lượng, từ thăm dò và khai thác dầu khí đến khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), lọc hóa dầu, tiếp thị và kinh doanh, dầu nhờn và các giải pháp năng lượng sạch hơn.

PETRONAS hiện diện tại Việt Nam từ năm 1991, thông qua hợp tác với Petrovietnam trong lĩnh vực thượng nguồn, sau này dần mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực dầu khí, hóa dầu, năng lượng tái tạo và LNG.

Tháng 4/2025, PETRONAS LNG Ltd giao thành công lô hàng LNG đầu tiên cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Lô hàng đi từ Tổ hợp LNG PETRONAS tại Bintulu (Sarawak) đến Kho cảng LNG Thị Vải.

Về các thỏa thuận cung ứng LNG tiếp theo, ông Aimy cho biết các trao đổi với Chính phủ và Petrovietnam vẫn đang tiếp tục, nên tập đoàn chưa thể đưa ra con số cụ thể.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Aimy cho rằng quan hệ cung ứng dài hạn có thể giúp bảo đảm sự ổn định của nguồn cung và khả năng chi trả.

"Về trung bình, giá sẽ dao động trong một biên độ nhất định so với mua ngắn hạn. Khi biến động giá dễ dự đoán hơn, các cơ chế của Chính phủ sẽ có điều kiện phát huy vai trò để bảo đảm năng lượng ở mức giá hợp lý", ông giải thích. Ông cũng lưu ý rằng mua ngắn hạn sẽ đi kèm nhiều rủi ro hơn.

Chính phủ và các bên liên quan trong ngành năng lượng cần cùng hành động, ở cấp quốc gia lẫn khu vực, để bảo đảm năng lượng đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý Ông Aimy Zairin Mohamed, Trưởng đại diện PETRONAS tại Việt Nam

Theo ông Aimy, bảo đảm năng lượng giá hợp lý là trách nhiệm chung của nhiều bên.

"Không một bên nào có thể tự mình làm được điều này. Chính phủ và các bên liên quan trong ngành năng lượng cần cùng hành động, ở cấp quốc gia lẫn khu vực, để bảo đảm năng lượng đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý", ông nói.

Vị lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh PETRONAS mong muốn phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để trở thành một phần của giải pháp cho bài toán năng lượng của Việt Nam.

Tiếp tục các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí

Hiện, theo ông, hoạt động thăm dò và khai thác vẫn là trụ cột trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

"Tài nguyên dầu khí là hữu hạn và sẽ cạn kiệt. Vai trò của chúng tôi là cùng các đối tác liên tục tìm kiếm dầu khí tại các bể trầm tích của Việt Nam. Đó là cam kết của chúng tôi với đối tác và với Việt Nam", ông chia sẻ.

Một ví dụ là Khu vực Thỏa thuận Thương mại PM3 (PM3 CAA), nằm dọc ranh giới biển giữa Việt Nam và Malaysia. Khu vực này đã có khuôn khổ gia hạn thêm 20 năm, đến năm 2047.

"Việc gia hạn cho phép khu vực này tiếp tục được thăm dò để tìm thêm hydrocarbon. Hiện chúng tôi đang khai thác khí tại đây và cả Malaysia lẫn Việt Nam đều được hưởng lợi", ông Aimy nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA) giữa PETRONAS và Petrovietnam ngày 16/10. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Trước đó, trong buổi tiếp ông Tengku Muhammad Taufik, Tổng giám đốc PETRONAS ngày 16/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của tập đoàn trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Malaysia trong thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ ủng hộ việc PETRONAS tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trong thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Hiện, Việt Nam đang tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến lĩnh vực dầu khí, điện lực, đầu tư, đất đai..., cũng như điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục, quy trình để tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác triển khai các dự án điện, năng lượng, qua đó đáp ứng nhu cầu điện rất lớn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Đánh giá cao vai trò điều phối của PETRONAS và sự tham gia tích cực của PTSC - đơn vị thành viên của Petrovietnam trong dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS), Thủ tướng khẳng định Chính phủ ủng hộ dự án như một biểu tượng của hợp tác kết nối năng lượng khu vực, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Lưới điện ASEAN.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai các dự án.