Táo bạo là gì?

Nếu sự táo bạo của thánh Moses thuyết phục được Chúa, thì nó có thể có tác dụng với sếp của chúng ta, với vị khách hàng mà chúng ta đang cố gắng giành được.

Táo bạo có thể cho chúng ta có can đảm bày tỏ quan điểm bất đồng thay vì chôn vùi nó - và do đó ngăn không để xảy ra vấn đề ngay từ đầu. Táo bạo có thể cho người ta khả năng phục hồi để coi việc bị từ chối không hơn gì một điểm dừng chân trên đường đến thành công - sau đó thắt lại dây an toàn và tiếp tục lái đi.

Táo bạo có thể thúc đẩy ta chia sẻ ý tưởng hoặc đưa ra phản hồi về một sản phẩm mới với CEO trong thang máy - và được coi trọng, và trong quá trình đó có thể là được thăng tiến. Táo bạo sẽ phân biệt người nhìn đâu cũng thấy rào cản với những người hiểu rằng có lý do để cánh cửa văn phòng trong góc đó phải mở ra.

Táo bạo là khéo léo và can đảm tìm đúng cánh cửa để gõ. Táo bạo là nói hoặc làm những việc mà người khác sẽ tránh không đụng tới - nhưng nói hoặc làm với từ ngữ, giọng điệu và cách tiếp cận đúng đắn. Nếu sự táo bạo của thánh Moses thuyết phục được Chúa, thì nó có thể có tác dụng với sếp của chúng ta, với vị khách hàng mà chúng ta đang cố gắng giành được hoặc một đại diện dịch vụ khách hàng đang có một ngày tồi tệ.

Táo bạo không chỉ thể hiện cá tính của cá nhân. Ảnh: Blogtor Who.

Trong thực tế, có thể khó khai thác sự táo bạo.

Chuyện táo bạo với người này có thể trông đáng ghét với người khác. Với chúng ta là đảm đương, người khác lại thấy là lấn át. Ta thấy mình gan dạ nhưng người khác lại coi là can thiệp.

Nhưng với tư duy đúng đắn, động cơ đúng đắn thúc đẩy chúng ta tiến tới và tuân thủ những giới hạn đúng đắn, chúng ta có thể đảm bảo sự táo bạo của mình thể hiện thành sự chu đáo, chứ không phải là khinh suất; hướng đến kết quả, chứ không phải nói cho có; phù hợp, chứ không phải là vô cớ; xứng đáng, chứ không phải là có quyền; đánh giá cao chứ không phải là công kích. Nếu chúng ta làm được tất cả những điều đó, thì táo bạo không chỉ là một tài sản. Đó là tài sản giá trị nhất.

Quá nhiều người sống cả cuộc đời và dành cả sự nghiệp của mình chờ đợi một giấy phép không bao giờ đến. Trong công việc và cuộc sống, nếu chúng ta ngồi đó, im lặng và hy vọng điều tốt đẹp đến với mình, chúng ta thường sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Nếu muốn tiến xa hơn, chúng ta phải đứng lên, bước tới (và có thể nói lên), và thực sự tiến xa hơn. Chúng ta phải có một chút táo bạo.