Tăng trưởng việc làm của Mỹ giảm mạnh trong tháng 8

Tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã giảm mạnh trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong gần 4 năm là 4,3%. Dấu hiệu này củng cố lập luận cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Người dân xếp hàng tại một hội chợ việc làm ở bang Florida. Ảnh: Getty

Theo Báo cáo việc làm Mỹ mới được công bố, vào tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên trong 4 năm rưỡi, nền kinh tế nước này đã mất việc làm. Thị trường việc làm đã chuyển sang trạng thái trì trệ.

Các nhà kinh tế đổ lỗi cho biện pháp thuế nhập khẩu mạnh tay của Tổng thống Donald Trump và chiến dịch trấn áp người nhập cư đã làm giảm lực lượng lao động.

Sự yếu kém trên thị trường lao động chủ yếu đến từ phía tuyển dụng. Có nhiều người thất nghiệp hơn số việc làm trống trong tháng 7, lần đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19.

Theo Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ, lĩnh vực phi nông nghiệp chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8. Trước đó, 13.000 việc làm bị cắt giảm trong tháng 6, 79.000 việc làm được tăng thêm trong tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp tăng ở mức 4,2% trong tháng 7.

Phần lớn việc làm được bổ sung trong tháng 8 nằm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ông Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế cao cấp của công ty dịch vụ tài chính tiêu dùng Bankrate, cho biết: “Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày càng lo ngại rằng một phần mục tiêu liên quan đến thị trường việc làm đang gặp rủi ro. Thị trường lao động Mỹ đã trải qua thời kỳ rất khó khăn khi nền kinh tế bị đóng cửa trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Đến khi nền kinh tế mở cửa trở lại, dẫn đến thị trường việc làm nóng, khi mỗi người thất nghiệp có trung bình 2 lựa chọn việc làm. Hiện nay, Mỹ đang ở thời điểm mà số lượng việc làm mới chỉ thấp hơn một chút so với số lượng người thất nghiệp. Đó là một trong những động lực có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng này".