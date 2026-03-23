Tăng tốc trong ‘cuộc đua’ làm đẹp, a.Sense chạm mốc 50 trung tâm

Chỉ trong hơn một năm, a.Sence Everyday Beauty đã mở rộng lên 50 trung tâm trên toàn hệ thống - một tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong ngành dịch vụ làm đẹp.

Cột mốc này được đánh dấu bằng sự kiện khai trương cơ sở mới tại New Horizon Lĩnh Nam (Hà Nội) ngày 21/3.

Làm đẹp “chen” vào nhịp sống bận rộn

Sự phát triển nhanh chóng của a.Sense Everyday Beauty diễn ra trong bối cảnh mô hình làm đẹp tiện ích trở nên phổ biến tại các đô thị lớn. Nếu trước đây, làm đẹp thường gắn với những buổi chăm sóc kéo dài, thì hiện nay, nhu cầu đã dịch chuyển sang các dịch vụ nhanh - gọn - linh hoạt, có thể dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Không còn là câu hỏi “thị trường có chấp nhận hay không”, cuộc cạnh tranh giờ đây nằm ở việc hệ thống nào có thể mở rộng nhanh hơn, đồng thời duy trì được trải nghiệm ổn định trên toàn bộ mạng lưới.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp tiện ích ngay trong ngày khai trương.

Ngay trong ngày khai trương, trung tâm a.Sense New Horizon Lĩnh Nam ghi nhận lượng lớn khách hàng đến tham quan và trải nghiệm. Không gian được thiết kế theo hướng tối giản, dịch vụ của a.Sense tập trung vào các dịch vụ làm đẹp nhanh, giúp tối ưu thời gian và giảm thiểu chờ đợi. Nhiều khách hàng cho biết họ đến với a.Sense một cách tình cờ, nhưng lại ở lại vì sự tiện lợi.

Chị Minh Phương (27 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết điều khiến chị ấn tượng nhất ở a.Sense Everyday Beauty là sự tiện lợi mà mô hình này mang lại. “Ở đây có đầy đủ dịch vụ từ chăm sóc da, làm móng, đến các dịch vụ chăm sóc tóc và da đầu, nên mình không phải đi nhiều nơi như trước nữa. a.Sense lại có ngay gần chỗ mình ở và gần cả chỗ làm, nên lúc nào tiện là mình có thể ghé qua, không cần phải sắp xếp quá nhiều. Chỉ cần đặt lịch trước trên app là đã chủ động được thời gian, nên mình duy trì việc làm đẹp đều đặn hơn”, chị Phương chia sẻ. Theo chị, chính sự linh hoạt này giúp việc chăm sóc bản thân trở nên đơn giản hơn.

Mở rộng nhanh nhờ chuẩn hóa mô hình

Việc đạt 50 trung tâm trong hơn 1 năm không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường, mà còn cho thấy khả năng vận hành của hệ thống. Theo quan sát, những đơn vị tăng trưởng nhanh thường là các thương hiệu đã chuẩn hóa mô hình từ sớm. Thay vì phát triển rời rạc, các trung tâm được xây dựng theo cùng một cấu trúc vận hành, giúp kiểm soát chất lượng và tối ưu tốc độ mở rộng.

Với a.Sense Everyday Beauty, chiến lược này thể hiện rõ khi hệ thống tập trung phủ rộng tại các khu dân cư và khu văn phòng - nơi nhu cầu làm đẹp mang tính thường xuyên. Điều này không chỉ gia tăng độ tiếp cận mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ đều đặn.

Ứng dụng a.Sense Everyday Beauty giúp khách hàng dễ dàng đặt lịch và quản lý lịch sử dịch vụ.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện a.Sense cho biết cột mốc 50 trung tâm là bước xác nhận cho tính hiệu quả của mô hình: “Chúng tôi xem đây là nền tảng để bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Với hệ thống đã được chuẩn hóa và nhu cầu thị trường ngày càng rõ ràng, a.Sense đặt mục tiêu mở rộng lên 200 trung tâm trong năm 2026”. Theo đó, chiến lược phát triển sẽ tiếp tục tập trung vào việc mở rộng độ phủ, đồng thời duy trì sự đồng bộ trong trải nghiệm - yếu tố then chốt trong ngành dịch vụ.

Không gian a.Sense New Horizon Lĩnh Nam được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn toàn hệ thống.

Cột mốc 50 trung tâm không chỉ là dấu ấn tăng trưởng của riêng a.Sense, mà còn phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng: Làm đẹp dần trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống hàng ngày. Trong bối cảnh đó, những mô hình có khả năng mở rộng nhanh, vận hành ổn định và tiếp cận gần khách hàng hơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn dắt xu hướng trong thời gian tới.