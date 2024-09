Tăng Phúc được Cường Seven chọn vào chung đội nhưng đã từ chối. Nam ca sĩ 34 tuổi giải thích anh không cảm thấy được sự ghi nhận khả năng từ đàn anh.

Trong tập 11 Anh trai vượt ngàn chông gai vừa lên sóng, Cường Seven và Đinh Tiến Đạt là 2 đội trưởng mới. Họ sẽ tới thuyết phục các anh tài khác để làm sao mỗi nhóm đủ 12 thành viên. Tăng Phúc ban đầu muốn vào đội Cường Seven hơn là Đinh Tiến Đạt. Tuy nhiên, trong lượt chiêu mộ đầu tiên, Cường Seven đã không chọn Tăng Phúc. Sau đó, khi bị Bùi Công Nam, Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát từ chối, Cường Seven gọi tên Tăng Phúc. Tuy nhiên, Tăng Phúc lúc này không chấp nhận về đội Cường Seven.

Đêm 21/9, ngay khi chương trình phát sóng, Tăng Phúc giải thích việc không nhận lời Cường Seven dù lúc đầu anh muốn về đội này.

Anh cho biết: “Thực sự, mình không cảm nhận được sự công nhận khả năng của mình từ phía đội trưởng Cường Seven, trong khi từ đầu đến giờ mình luôn làm tốt và khả năng nhảy nhót lẫn ca hát, mình đều có. Nên khi anh Cường đẩy mình qua nhà khác, mình có chút giận. Và khi họ không mời được Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát thì họ mới mời mình. Thực sự lúc đó mình ‘say no’ ngay lập tức không suy nghĩ gì. Biết là Nhà Thiếu Nhi không phải nơi mình thực sự muốn vào, nhưng cái tôi không cho phép mình đặt bản thân vào một team chưa thực sự nhìn thấy khả năng của mình”.

Tăng Phúc giận Cường Seven vì quá trình chọn thành viên cho đội. Ảnh: FBNV.

Sau đó tin nhắn của Tăng Phúc gây tranh luận trên mạng xã hội, thậm chí có khán giả khuyên Tăng Phúc không nên chia sẻ như vậy khi cuộc thi đang diễn ra. Tăng Phúc thậm chí đã chụp màn hình tin nhắn của fan kể trên để gửi vào nhóm chat riêng và nhờ các fan giải quyết giúp. Lúc này, Tăng Phúc tiếp tục giải thích anh và Cường Seven không hề có mâu thuẫn sau vụ việc.

“Mình chỉ nói là hơi giận chứ không phải chê Cường này nọ. Mình thích team Cường mình mới muốn về. Nhưng người ta không chọn thì mình buồn đúng chưa?. Vì hôm nay xem, mình mới biết được trong quá trình chọn thành viên, các đội ở bên ngoài tính toán gì và muốn chọn ai. Mình lúc này mới biết bản thân không phải lựa chọn top đầu của cả 2 đội. Nói thẳng luôn tôi cũng không nhận được lời xin lỗi nào từ Cường Seven sau khúc chiêu mộ đó. Với tôi anh ấy cũng không cần xin lỗi gì nhưng nếu anh tinh tế thì đã làm rồi. Anh xin lỗi các anh lớn thì các bạn khen tinh tế. Còn tôi nói anh vậy, các bạn chửi tôi”.

Tới sáng 22/9, Tăng Phúc lên tiếng lần cuối và xin lỗi Cường Seven vì để công chúng hiểu lầm đồng nghiệp.

“Mình không ghét gì anh Cường cả và rất bình thường với anh ấy từ trước đến giờ nên mình không nói câu chuyện đó ra để các bạn nói gì anh ấy. Do các bạn nghĩ nhiều, toxic mới vậy thôi. Tôi chỉ đang kể lại cảm xúc lúc đó như một cách reaction. Nhưng có thể tôi làm các bạn hiểu sai. Và một phần tôi sai vì ngồi giải thích cho các bạn không muốn hiểu. Tôi sai vì công khai tin nhắn của bạn đang muốn góp ý mình. Em xin lỗi anh Cường Seven vì làm mọi người hiểu lầm anh”, Tăng Phúc viết.

Ngay dưới bài đăng của Tăng Phúc, Cường Seven cũng gửi lời xin lỗi đàn em vì đã khiến đàn em tổn thương. Cường Seven khẳng định anh rất tôn trọng Tăng Phúc và mong đàn em đừng buồn vì những chuyện đã qua.