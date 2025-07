Tang lễ vợ chồng đạo diễn võ thuật 'Như Lai thần chưởng'

Đạo diễn Đường Giai và diễn viên Tuyết Ni qua đời cách đây không lâu. Tang lễ của họ được tổ chức ngày 15/7 với đông đảo đồng nghiệp tới tiễn đưa.

Tờ Stheadline đưa tin tang lễ của đạo diễn nổi tiếng kiêm chỉ đạo võ thuật Đường Giai (tên thật Hoàng Đường) và vợ là diễn viên Tuyết Ni được cử hành tại nhà tang lễ Hung Hom, Hong Kong. Rất nhiều đồng nghiệp như Viên Hòa Bình, Địch Long, Khương Đại Vệ, Trương Bá Chi, Hồ Hạnh Nhi, Tiền Tiểu Hào, Lâm Gia Đống… gửi vòng hoa tiễn biệt.

Để tiễn đưa người đồng nghiệp thân thiết, nam diễn viên Khương Đại Vệ viết trên vòng hoa: "Đức hạnh và uy tín sẽ luôn tỏa sáng. Giọng nói và ngoại hình của người sẽ vẫn còn đó".

Trong tang lễ, Tiền Gia Lạc thay mặt Hiệp hội Diễn viên đóng thế Hong Kong và gia đình để trả lời phỏng vấn giới truyền thông. Tiền Gia Lạc cho biết: "Gia đình nhắn nhủ rằng anh Đường Giai và chị Tuyết Ni sống rất kín tiếng. Chúng tôi đều tôn trọng quyết định của họ". Khi được phóng viên hỏi liệu hai nghệ sĩ có được chôn cất cùng nhau hay không, Tiền Gia Lạc trả lời: "Có lẽ vậy. Vì ước nguyện cuối cùng của họ là được chôn cất cùng nhau, nên chúng tôi sẽ làm tất cả cùng một lúc trong hôm nay".

Các nghệ sĩ Tiền Gia Lạc, La Gia Anh, Huỳnh Tông Trạch... tới tiễn đưa vợ chồng Đường Giai. Ảnh: HK01.

Võ sư nổi tiếng Đường Giai đã qua đời ngày 23/6, hưởng thọ 88 tuổi. 10 ngày sau, vợ của ông là diễn viên Tuyết Ni cũng qua đời vì ung thư.

Truyền thông Hong Kong đưa tin vào thời điểm Đường Giai qua đời, có nguồn tin tiết lộ vị đạo diễn này buồn bã vì tình trạng sức khỏe của vợ ngày càng nghiêm trọng. Ông bày tỏ mong muốn được ra đi một cách thanh thản cùng vợ. Đường Giai dự định đến công ty luật lập di chúc vào chiều 23/6. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, ông được phát hiện tử vong tại ngã tư Tiêm Sa Chủy.

Tuyết Ni gặp Đường Giai trong quá trình quay bộ phim The Legend of Wonder Lady năm 1966. Họ kết hôn năm 1969 và có hai con trai.

Đường Giai và Tuyết Ni đã hoạt động trong ngành giải trí được nửa thế kỷ. Đường Giai dành phần lớn cuộc đời ông cho các dự án phim ảnh và đào tạo ra nhiều thế hệ đàn em.

Đường Giai 88 tuổi, tên thật là Hoàng Đường, là huấn luyện viên võ thuật độc quyền của Trương Triệt vào những năm 1960. Vào những năm 1980, ông đã đạo diễn các bộ phim Người thừa kế Thiếu Lâm, Tam đại thiếu lâm, Hồng quyền đại sư, sau đó gia nhập TVB với tư cách huấn luyện viên võ thuật. Ông cũng chỉ đạo võ thuật phim Như lai thần chưởng.

Trong khi đó, Tuyết Ni trở thành nữ diễn viên hàng đầu vào những năm 1960. Trong thời kỳ đỉnh cao, bà đóng hơn 40 bộ phim trong 7 năm và trở thành nữ diễn viên võ thuật hàng đầu, đặc biệt phim Hoa Mộc Lan.