Tang lễ diễn viên 'Lộc Đỉnh Ký'

Ngôi sao võ thuật gạo cội Lý Tiểu Phi qua đời cuối tháng 6. Tang lễ của nam diễn viên được gia đình cử hành sáng 8/7 tại Tân Trúc, Đài Loan.

Nam diễn viên võ thuật gạo cội Lý Tiểu Phi - người từng ghi dấu ấn với các vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh như The Deer and the Cauldron, Earth Warriors, Street Bully - trút hơi thở cuối cùng vào tháng 6, hưởng thọ 76 tuổi.

Sáng 8/7, gia đình tổ chức lễ tang cho Lý Tiểu Phi tại Tân Trúc, Đài Loan. Tại buổi lễ, ca khúc With Your Company - sáng tác chung giữa Lý Tiểu Phi và con trai cả Lý Tường - đã vang lên thay cho lời tiễn biệt.

Lý Tiểu Phi qua đời cuối tháng 6. Ảnh: Yahoo.

Lý Tường tiết lộ ca khúc được sáng tác vào tháng 11/2024, khi sức khỏe cha anh vẫn ổn định. Thời điểm đó, Lý Tiểu Phi bất ngờ nói với con trai: "Cha sắp hết thời gian rồi". Lúc ấy, Lý Tường không hiểu và chỉ nghĩ đó là một câu nói kỳ lạ của cha. Mãi về sau, khi cha lâm bệnh nặng, anh mới cảm nhận được ẩn ý trong lời nói ấy.

Xuất hiện trong buổi lễ với đôi mắt đỏ hoe, Lý Tường nghẹn ngào kể về ca khúc cuối cùng hai cha con cùng sáng tác. Lời bài hát do Lý Tiểu Phi viết, nhạc do Lý Tường phổ. Nội dung ca khúc nói về tình cảm gia đình, sự thấu hiểu và tình bạn, mang âm hưởng nhẹ nhàng như một lời thì thầm trong chương cuối đời người. Ca khúc được lấy cảm hứng từ tác phẩm đầu tay của Lý Tường – Who Will Accompany Me.

Lý Tiểu Phi nhập viện vào mùng 2 Tết Nguyên đán. Ông được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn 3 và xơ gan tới 90%.

Các đồng nghiệp, bạn bè tới tạm biệt Lý Tiểu Phi. Ảnh: China Times.

Lý Tiểu Phi qua đời ngày 27/6 ở tuổi 76. Một trong những vai diễn nổi bật của Lý Tiểu Phi là Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký. Đây là vai diễn đưa tên tuổi ông lên một tầm cao mới. Ngoài ra, ông cũng tham gia Mẹ ơi hãy yêu con thêm lần nữa, Đậu hũ nữ, Tiếng súng lúc 6 giờ sáng…

Tại tang lễ, gia đình đã trưng bày nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc điện ảnh ấn tượng của ông, như cách để nhắc nhở người đến viếng về một thời hoàng kim lẫy lừng.