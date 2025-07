Đồng nghiệp bàng hoàng khi Lee Seo Yi qua đời

Lee Seo Yi qua đời vào 20/6 nhưng đến nay quản lý mới công bố thông tin. Tin tức này gây chấn động showbiz Hàn Quốc.

Xports News đưa tin nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự thương tiếc khi nữ diễn viên Lee Seo Yi qua đời.

Choi Deok Moon, người đã làm việc với Lee Seo Yi trong bộ phim Killing Romance bày tỏ sự bàng hoàng: "Tại sao lại như vậy. Làm sao điều này có thể xảy ra chứ?". Trong khi đó, người mẫu Lee Chi Seung nhắn nhủ người đã khuất: "Xin hãy yên nghỉ. Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều”.

Ngoài ra, các diễn viên Kim Dong Hae, Kang Jin Hwi, Lim Sae Hyeok… cũng gửi lời chia buồn tới nữ diễn viên và tang quyến. Họ viết: "Hãy thoải mái ở nơi đó nhé, bạn của tôi" hay "Hãy yên nghỉ".

Diễn viên Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43. Ảnh: Fnnews.

Hyeon Jin, một người bạn thân thiết của Lee Seo Yi tiếc nuối: "Lần đầu tiên nghe tin, tôi không thể tin được. Và khi nó trở thành sự thật, tôi đã choáng váng. Trong chuyến đi đến Sokcho và Yangyang, chúng tôi đã ăn tại một nhà hàng ngon với những tiếng cười hạnh phúc. Những đêm cùng ở nhà chị ấy, chúng tôi trò chuyện và cười đùa suốt đêm dài. Sau đó, trong chuyến đi đầu tiên đến châu Âu, chị ấy để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm".

Người này tiếp tục: “Chúng tôi lên lịch gặp nhau vào 24/5 nhưng thời điểm đó, tôi sắp phải phẫu thuật và chị ấy bị cảm. Vì vậy chúng tôi đã nói với nhau: ‘Chúng ta hãy gặp nhau sau khi cả hai hồi phục nhé’. Tôi chỉ hối tiếc vì đã không gặp chị ấy vào hôm đó. Tôi đã nói sẽ đến thăm chị ấy ở bệnh viện, nhưng tôi rất buồn vì tôi không thể đến đó. Tôi đã không thể nói điều này, nhưng tôi muốn chị ấy biết rằng tôi yêu chị ấy”.

Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Alley nhớ lại: "Chúng tôi đã có cơ hội quay phim cùng nhau ở Prague và cô ấy luôn là một người tươi sáng và ấm áp. Tôi không thể tin được tin tức đột ngột này, nhưng tôi hy vọng cô ấy được đến một nơi tốt đẹp hơn".

Ngoài giới giải trí, người hâm mộ cũng bất ngờ khi nghe tin tức về Lee Seo Yi. Dưới các bài đăng liên quan tới nữ diễn viên, cộng đồng mạng để lại nhiều lời nhắn chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được yên nghỉ.

Ngày 1/7, công ty quản lý của Lee Seo Yi thông báo nữ diễn viên qua đời. Quản lý của Lee Seo Yi chia sẻ: "Người chị gái thông minh, xinh đẹp và tốt bụng đã trở thành một ngôi sao trên thiên đường vào 20/6".

Người này tiếp tục: "Tôi biết mọi người đều sốc và đau lòng trước tin tức về người đã khuất, nhưng hãy cầu nguyện cho cô gái của chúng ta được đến một nơi tốt đẹp". Nguyên nhân Lee Seo Yi qua đời chưa được tiết lộ.

Lee Seo Yi, sinh năm 1982, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hankuk. Cô ra mắt trong bộ phim truyền hình năm 2014 của SBS Cheongdam-dong Scandal và xuất hiện trong các phim điện ảnh Madame Bbangdeok, The Royal Tailor, The King, Are You Still in Love?, Killing Romance…

Lee Seo Yi điều hành một cửa hàng hoa từ 2022. Vào tháng 4, nữ diễn viên bất ngờ thông báo đóng cửa tạm thời cửa hàng hoa nằm ở Bongcheon-dong. Thời điểm đó, Lee Seo Yi thông báo: "Chúng tôi sẽ chuyển đến Seonghyeon-dong và mở lại vào tháng 9".