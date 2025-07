Vợ diễn viên 'Như Lai thần chưởng' mất sau khi chồng rơi lầu tử vong

Đúng 10 ngày sau khi chồng là đạo diễn kiêm chỉ đạo võ thuật Đường Giai qua đời, nữ diễn viên Tuyết Ni cũng trút hơi thở cuối cùng.

Sohu đưa tin nữ diễn viên gạo cội của TVB Tuyết Ni qua đời vào 3/7 ở tuổi 77. Đúng 10 ngày trước, chồng của bà là đạo diễn nổi tiếng kiêm chỉ đạo võ thuật Đường Giai (tên thật Hoàng Đường) ngã từ trên cao và tử vong tại ngã tư Tiêm Sa Chủy. Theo Sohu, trước khi qua đời, nữ diễn viên Tuyết Ni có thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư.

Truyền thông Hong Kong đưa tin vào thời điểm Đường Giai qua đời, có nguồn tin tiết lộ vị đạo diễn này buồn bã vì tình trạng sức khỏe của vợ ngày càng nghiêm trọng. Ông bày tỏ mong muốn được ra đi một cách thanh thản cùng vợ. Đường Giai dự định đến công ty luật lập di chúc vào chiều 23/6. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, ông được phát hiện tử vong tại ngã tư Tiêm Sa Chủy.

Vợ chồng đạo diễn Đường Giai lần lượt qua đời. Ảnh: Sohu.

Tờ YZWB cho biết thêm lễ cầu siêu và tang lễ của vợ chồng Tuyết Ni sẽ cùng được tổ chức vào 14/7.

Tuyết Ni nổi tiếng là một diễn viên võ thuật. Bà gặp chồng trong quá trình quay bộ phim The Legend of Wonder Lady năm 1966.

Tuyết Ni từng chia sẻ chồng bà Đường Giai có tính cách rất nhút nhát, thường đỏ mặt khi nói chuyện với các nữ diễn viên trên phim trường. Đó chính là điều thu hút bà khiến Tuyết Ni theo đuổi chồng. Họ kết hôn năm 1969 và có hai con trai.

Sau khi kết hôn, Tuyết Ni dần rút lui khỏi màn ảnh, trong khi Đường Giai tiếp tục làm huấn luyện viên võ thuật. Họ di cư đến Canada vào cuối những năm 1980 và trở về Hong Kong vào những năm 1990. Sau này, Tuyết Ni trở lại với sự nghiệp diễn xuất và gia nhập TVB. Bà đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều bộ phim thành công, khả năng diễn xuất đa dạng, cảm xúc.