Tăng Duy Tân và Bích Phương tình cảm bên nhau

Thời gian qua, Tăng Duy Tân và Bích Phương thoải mái tương tác với nhau trong các sự kiện. Họ cũng không ít lần đăng ảnh chụp chung.

Ngày 11/4, Tăng Duy Tân đăng ảnh chụp cùng Bích Phương và nhóm bạn. Trong một số hình ảnh chụp riêng với Bích Phương, nam ca sĩ tình tứ khoác tay qua vai bạn gái. Đặc biệt, kèm theo loạt ảnh, Tăng Duy Tân viết: “Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra”.

Thời gian qua, 2 ca sĩ thoải mái thể hiện tình cảm. Gần đây, cả 2 xuất hiện cùng nhau tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc của Quỳnh Anh Shyn. Cặp đôi được bắt gặp đi cùng nhau vào khu vực sự kiện, thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Hình ảnh mới được Tăng Duy Tân đăng tải. Ảnh: FBNV.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội sau đó, Tăng Duy Tân và Bích Phương không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật. Nam ca sĩ chủ động cầm túi xách, nắm tay và dẫn đàn chị vào khu vực chỗ ngồi.

Tối 8/3, cả 2 cùng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Sau phần trình diễn của Bích Phương, Tăng Duy Tân bất ngờ tiến ra từ phía sau sân khấu, mang theo bó hoa lớn. Nam ca sĩ gửi lời chúc tới đồng nghiệp và khán giả nữ nhân dịp đặc biệt, trong khi Bích Phương tỏ ra ngượng ngùng, khéo léo đáp lại: “Thôi về nhà, anh chúc em sau”.

Trước đó, vào cuối tháng 1, Tăng Duy Tân cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thân mật bên Bích Phương trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của nữ ca sĩ khi dạo chơi trên bãi biển.

Liên tục xuất hiện cùng nhau và có nhiều tương tác gần gũi, nhưng cả 2 chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ.