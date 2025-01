Tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chúc Tết, mong sớm thăm Việt Nam

Tối 24/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Antonio Rubio.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng ông Marco Rubio vừa được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ, khẳng định Mỹ là Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Phó thủ tướng đánh giá cao việc Mỹ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước cũng như góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Qua Ngoại trưởng Marco Rubio, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn một lần nữa chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tới Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống James David Vance.

Ngoại trưởng Marco Rubio đánh giá quan hệ Việt Nam-Mỹ có nền tảng vững chắc, dựa trên nhiều lợi ích chung. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Ngoại trưởng Marco Rubio mong muốn hai nước tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng hiệu quả, đồng thời đánh giá cao những quan tâm, đề xuất định hướng lớn của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối với quan hệ song phương thời gian tới.

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, và cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung, nhân tố nền tảng để quan hệ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Marco Rubio nhất trí cùng phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt trong năm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ, đồng thời trao đổi về việc thúc đẩy các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, duy trì đà phát triển của hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh vì lợi ích thiết thực của người dân hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về tầm quan trọng của việc thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Mỹ, Quan hệ đối tác Mekong-Mỹ và vai trò trung tâm của ASEAN, và về tình hình tại Biển Đông, đồng thời đề cao việc tăng cường đối thoại, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhắc lại lời mời Ngoại trưởng Marco Rubio thăm Việt Nam. Ngoại trưởng Marco Rubio vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thay mặt lãnh đạo Mỹ gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

