Tận hưởng tiện ích chuyên biệt tại tháp căn hộ Symphony 5

Hội tụ hệ sinh thái tiện ích đặc quyền, tháp Symphony 5 khai mở những trải nghiệm mới mẻ, đưa giới mộ điệu thăng hoa trong nhịp sống cao cấp.

Định vị thước đo mới của bất động sản hạng sang, hệ tiện ích tại Symphony 5 kiến tạo trải nghiệm sống thượng lưu bên sông Hàn, Đà Nẵng.

Hệ tiện ích xa hoa

Sự xa hoa tại Symphony 5 trước hết nằm ở tốc độ và sự riêng tư. Hệ thống 16 thang máy tốc độ cao giúp mọi chuyển động luôn nhanh chóng, giải tỏa áp lực thường thấy tại khu trung tâm đông đúc.

Toàn cảnh tổ hợp Sun Symphony Residence - không gian sống đa trải nghiệm bên bờ sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương.

Tại đây, cuộc sống của công dân còn được nâng niu bởi chuỗi tiện ích nội tòa tinh tế. Từ hồ bơi phong cách resort, phòng gym và spa hiện đại đến khu vui chơi trẻ em (kids club), hệ sinh thái gần 20 tiện ích tạo nên không gian "workcation" lý tưởng.

Đặc biệt, tầng 27 với sân tập yoga và khu vườn trên cao mở ra trải nghiệm thư giãn giữa cảnh sắc đôi bờ sông Hàn. Ngay dưới chân tòa tháp là nhịp sống đô thị với các thương hiệu F&B và thời trang cao cấp tại khối đế thương mại.

Hồ bơi mang phong cách resort là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn sau ngày dài làm việc. Ảnh phối cảnh.

Trải nghiệm của cư dân càng thêm trọn vẹn nhờ lợi thế kề cận quần thể không gian xanh rộng 19.000 m2. Tâm điểm là công viên thể thao 10.000 m2 với hệ thống sân pickleball và bóng rổ. Không gian sống sinh thái được mở rộng với 4.000 m2 công viên ven sông, 5.000 m2 công viên trung tâm cùng bến du thuyền xa hoa, mở ra không gian lý tưởng cho hoạt động ngoài trời.

Khu vực khối đế thương mại hứa hẹn quy tụ nhiều dịch vụ ăn uống và mua sắm sầm uất. Ảnh phối cảnh.

Cư dân Symphony có thể bắt đầu ngày mới bằng ly cà phê bên sông Hàn, gặp gỡ đối tác ngay dưới khối đế thương mại hay tận hưởng mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) chỉ với vài bước chân.

Không gian và vị thế khẳng định đẳng cấp thượng lưu

Không chỉ chinh phục giới tinh hoa bằng hệ tiện ích đẳng cấp, Symphony 5 còn là kiệt tác “phù điêu kiến trúc”, với những đường phân vị mạnh mẽ và cấu trúc giật cấp lấy cảm hứng từ hình tượng “phù điêu rồng” và nét đẹp bình yên của di sản ruộng bậc thang.

Bên trong không gian nghệ thuật ấy, mỗi tầng căn hộ mang tầm nhìn và sắc thái riêng. Từ tầng 7, cư dân cảm nhận nhịp sống nhộn nhịp của cảng cá lâu đời và vẻ đẹp êm đềm của dòng sông di sản. Ở tầng 10, nhịp sống tĩnh lại với tầm nhìn bao quát bán đảo Sơn Trà uy nghi, bỏ lại phía sau ồn ào phố thị để nhường chỗ cho sự an nhiên. Từ tầng 14 trở lên là điểm nhấn rực rỡ nhất, nơi biển xanh khoáng đạt trải dài tới tận chân trời, hòa quyện cùng ánh đèn thành phố. Việc hội tụ 3 giá trị sông - biển - phố trong cùng điểm chạm thị giác là lời khẳng định về vị thế của chủ nhân tinh hoa.

Tầm view khoáng đạt giúp cư dân chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và trung tâm Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh.

Ngoài ra, tọa lạc tại “toạ độ vàng” trên trục đường Lê Văn Duyệt kế cận sông Hàn, Symphony 5 còn sở hữu mạng lưới liên kết hoàn hảo. Từ đây, cư dân mất khoảng 3 km để chạm đến bãi biển Mân Thái, 5 km để hòa mình vào Da Nang Downtown - tổ hợp giải trí biểu tượng của Đà Nẵng, và 7 km để tới sân bay quốc tế.

Thực tế, sức nóng của bất động sản ven sông Hàn chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hàn ngày càng cạn kiệt. Theo báo cáo Knight Frank 2024, giá nhà ven sông được giới siêu giàu săn đón và thường cao hơn trung bình 49%. Xu hướng này đang hiện hữu tại Đà Nẵng, khi nơi đây không chỉ hút khách du lịch ngắn ngày, mà còn trở thành bến đỗ lưu trú dài hạn của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân toàn cầu.

Sự dịch chuyển này kéo theo nhu cầu tăng vọt đối với dòng căn hộ sở hữu vị trí đắc địa, tích hợp hệ sinh thái tiện ích ngoài trời toàn vẹn. Đơn cử, tại tòa tháp The Panoma (thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence) ven bờ sông Hàn, mức giá cho thuê đang dao động 18-42 triệu đồng/tháng.

Tiến độ bàn giao của các tòa S1, S2, S3 tạo bệ phóng để tháp Symphony 5 dễ dàng đón khách khi hoàn thành. Ảnh: Ánh Dương.

Nhìn từ thành công đó, Symphony 5 sở hữu bệ phóng vững chắc khi các tòa S1, S2, S3 kế cận đang bàn giao. Nhờ nhịp sống sầm uất đã thành hình, nhà đầu tư gạt bỏ được rào cản chờ đợi, dễ dàng đưa căn hộ vào vận hành sinh lời khi nhận nhà.