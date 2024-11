Tân Hoa hậu Hoàn vũ bị phản ứng

Tân Hoa hậu Hoàn vũ hứng chịu làn sóng chỉ trích sau khi đăng tải video nhép theo câu nói phân biệt chủng tộc trong bài hát của Jay-Z.

Theo New York Post, đoạn clip dài gần 20 giây ghi lại cảnh tân Miss Universe Victoria Kjaer Theilvig đứng trên đỉnh tòa nhà chọc trời Empire State ở New York, Mỹ và hát nhép theo ca khúc Empire State of Mind đang gây tranh cãi.

Empire State of Mind là sản phẩm của Jay-Z kết hợp Alicia Keys, chứa ca từ được cho là miệt thị người da màu. Không biết vô tình hay cố ý, việc người đẹp Đan Mạch hát đoạn rap sử dụng ca từ nhạy cảm này đã khiến khán giả đòi tước vương miện của cô.

Victoria Kjaer Theilvig bị chỉ trích vì nhép theo ca khúc Empire State of Mind. Ảnh: @victoriaakjaer.

"Tôi không thể tin được cảnh tượng này lại có thể xảy ra", "Chẳng lẽ cô ấy không tìm hiểu ca khúc trước khi sử dụng nó", "Vừa đăng quang nhưng giờ cũng đã đến thời điểm cô ấy nên bị thu hồi danh hiệu", "Thất vọng về Victoria"... là những bình luận của dân mạng.

Tuy nhiên, số khác bênh vực, cho rằng Victoria đang hát với tâm trạng vui vẻ và không cố tình nhấn vào ca từ nhạy cảm. Do vậy, cô được cho là không cần phải xin lỗi. "Hỡi những kẻ ghét bỏ và thích phán xét người khác, rõ ràng cô ấy đang mỉm cười", "Một phụ nữ da trắng hát bài hát của người da màu và bị đám đông chỉ trích là phân biệt chủng tộc? Tôi thấy các bạn nghĩ hơi nhiều đấy"... một số người nêu quan điểm.

Các tài khoản X lập luận, Empire State of Mind là bản rap về New York, đề cập đến những địa điểm và những người nổi tiếng ở thành phố, thể hiện nét đặc trưng cũng như tinh thần của thành phố. Vì đang ở New York, Victoria chọn hát ca khúc này cũng dễ hiểu, song cần phải lưu ý hơn ở những lần sau.

Phía tổ chức Miss Universe và Victoria Kjær Theilvig tạm thời giữ im lặng về những bình luận trên mạng.

Victoria Kjær Theilvig, 21 tuổi, vượt 125 cô gái trong đêm 16/11 (giờ Mexico) để mang về chiếc vương miện Miss Universe đầu tiên cho Đan Mạch. Hành trình thi đấu của cô có nhiều điểm sáng, từ gương mặt hoàn hảo như búp bê, vấn đáp tiếng Anh trôi chảy, khiến chiến thắng của cô gái 21 tuổi trở nên rực rỡ hơn cả.

Sau cuộc thi, cô đến Miami tham gia các hoạt động, trả lời phỏng vấn truyền thông. Trên tài khoản cá nhân, hoa hậu cập nhật hình ảnh liên tục.