The Rock không thể cưỡng lại sức hút của Taylor Swift

Sức hút của Taylor Swift khiến The Rock phải nhờ cậy mối quan hệ để có được vé xem ca sĩ tỷ phú biểu diễn vào tháng 12.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, Dwayne "The Rock" Johnson cho biết anh phải nhờ vả một người bạn để có được vé xem The Eras Tour, điều mà trước nay anh - một ngôi sao hạng A Hollywood - chưa từng làm.

"Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong sự nghiệp của tôi. Thông thường, tôi chẳng phải 'nhờ tay trong'", sao phim Red One nói, tiết lộ người bạn đã cố gắng để anh có được vé trong đêm diễn cuối cùng của Taylor Swift vào tháng 12.

Anh giải thích thêm: "Tôi không bao giờ giỏi trong việc yêu cầu những thứ như thế. Tôi chỉ giỏi trong việc cho đi. Thậm chí, trước đây tôi ghét phải nhờ vả. Tôi chẳng làm thế bao giờ đâu. Nhưng trong trường hợp này, đã có một cuộc gọi nhỏ diễn ra. Taylor khiến tôi làm trái nguyên tắc bản thân. Cuối cùng chúng tôi đã có được vé".

The Rock tận dụng mối quan hệ để có vé xem Taylor Swift biểu diễn. Ảnh: Page Six.

Vốn được biết đến là người dành sự quý mến cho Swift, The Rock từng có hành động thể hiện anh cũng là một Swifties. Tham gia show Lip Sync Battle, anh đã hát nhép với điệu bộ và biểu cảm chuyên nghiệp theo bản hit Shake It Off của Swift. Háo hức với màn trình diễn của bản thân, The Rock không quên chia sẻ clip trên Instagram.

Tài tử còn nói thêm rằng 3 con gái, vợ cũ và vợ mới của anh đều cuồng Taylor Swift và Beyoncé.

Theo Page Six, Swift sắp khép lại show diễn tỷ USD sau 2 năm miệt mài cống hiến. Buổi hòa nhạc cuối cùng trong chuyến lưu diễn The Eras Tour của cô là tại Vancouver, Canada, vào ngày 8/12.

Một số người nổi tiếng từng đến ủng hộ giọng ca Bad Blood có Tom Cruise, Hoàng tử William, Lisa (BlackPink), cầu thủ Travis Kelce - bạn trai Swift.