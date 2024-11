Phương Vy và chồng Tây sau 10 năm

Phương Vy cảm thấy biết ơn vì sau 10 năm, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, cô và Sean Trace vẫn có nhau.

Ngày 25/11, Phương Vy đăng ảnh bên chồng, Sean Trace, trong chương trình So You Think You Can Dance 10 năm trước và hiện tại. Ca sĩ cho biết hai người đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong thời gian qua, từ ngọt ngào, âu yếm đến những lần cãi vã. "Vậy cũng đủ vui rồi anh ha. Thương thiệt là thương", cô chú thích.

Phương Vy bày tỏ thêm: "Thương nhất là cả ngày đi làm về đã mệt, vợ năn nỉ 'anh đi sự kiện với em nha, em ngại đám đông quá', là anh ăn nhanh tô cơm với rau và đậu, lên đồ comple, lên đường đi với vợ. Không than, không phàn nàn, không càm ràm. Chỉ có mấy lúc nóng tính là muốn nhốt vào lồng thôi".

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè khen quán quân Vietnam Idol nhuận sắc hơn, và nhận xét vợ chồng ca sĩ vẫn tình cảm, vui tính như ngày nào.

Phương Vy - Sean Trace 10 năm trước và hiện tại. Ảnh: Fb Phuong Vy.

Phương Vy và Sean Trace tổ chức lễ cưới trên bãi biển một resort ở Mũi Né - Bình Thuận vào tháng 3/2015, sau 3 năm tìm hiểu và yêu nhau. Trong bữa tiệc, cô dâu diện váy đuôi cá quyến rũ. Còn chú rể giản dị với bộ gilet màu trắng. Khách mời cũng được yêu cầu diện đồ trắng.

Chồng Phương Vy có thời gian sinh sống và làm việc nhiều năm tại Việt Nam. Anh làm trong lĩnh vực sản xuất phim, từng xuất hiện trước công chúng khi cô tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài và liveshow Tôi tỏa sáng.

Phương Vy từng tâm sự Sean Trace xuất thân bình thường, không hào nhoáng. Bù lại, chồng cô là người có ý chí, không bao giờ từ bỏ mục tiêu. Nữ ca sĩ cảm thấy may mắn khi có chồng đồng hành trong cuộc sống.

Tháng 4/2016, hai người chào đón con gái đầu lòng, đặt tên là Ailani, tên thân mật là Kuru. Kể từ thời điểm lập gia đình, Phương Vy không đi hát nhiều, vắng mặt ở các sự kiện showbiz.

Năm ngoái, cô tái xuất trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù không lọt đội hình thành đoàn, Phương Vy để lại ấn tượng với giọng hát nội lực, sự lăn xả trên sân khấu. Sau cuộc thi, cô và chị đẹp Lưu Hương Giang thành lập nhóm VibeQueens.