Tấn công mạng khiến hệ thống phân phối sách lớn ở Australia tê liệt

Một vụ tấn công mạng nhắm vào công ty phân phối sách của Hachette Australia đã gây thiệt hại lớn cho các hiệu sách và tác giả.

Ảnh: Hachette Book Group.

Theo Financial Review, một trong ba nhà phân phối sách lớn nhất Australia phải tạm dừng hoạt động sau một cuộc tấn công mạng cách đây 5 tuần.

ABC News dẫn thông báo từ Hachette Australia cho biết Alliance Distribution Services (ADS), công ty con phụ trách phân phối sách của họ, đã "phát hiện các hoạt động trái phép trên hệ thống máy tính" vào ngày 18/7.

Một số hệ thống đã bị ngắt kết nối và họ lập tức tiến hành điều tra cùng các chuyên gia tư vấn về công nghệ và bảo mật. Còn theo trang Cyber Daily, nhà xuất bản cho biết họ đã thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan và đang tích cực làm việc để đưa hệ thống trở lại hoạt động.

"Dù đã đạt được những tiến triển nhất định, chúng tôi vẫn chưa thể xác định chính xác thời điểm mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường hoàn toàn”, Hachette Australia thông tin.

Gián đoạn phân phối nhiều tuần

Sự cố mạng đã gây gián đoạn nghiêm trọng việc phân phối sách của các tác giả thuộc Hachette trên khắp Australia. Các hiệu sách độc lập không thể bổ sung hàng lên kệ trong khi họ đang chuẩn bị đặt sách quy mô lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm cao điểm dịp Giáng sinh.

Bà Jaye Chin-Dusting, chủ hiệu sách Mary Martin ở Melbourne, nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề khi các đầu sách do Hachette phát hành không còn được giao đến nữa.

Jaye cho biết: "ADS cung cấp từ 15-20% số lượng sách thường có trên kệ của chúng tôi. Trong vài tuần đầu, chúng tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, … chỉ là sách không được giao đến".

ADS là một trong ba nhà phân phối sách lớn nhất Australia. Ảnh: ABC News.

Một chủ hiệu sách giấu tên ở Sydney cũng cho biết doanh số bán hàng đã bị ảnh hưởng: "Có một vài cuốn sách lọt vào danh sách rút gọn của giải Booker mà chúng tôi không thể nhập về kịp trước khi giải thưởng được công bố vào tháng 11".

ADS phân phối khoảng 18 triệu cuốn sách mỗi năm từ một kho trung tâm tại Tuggerah cho Hachette, cũng như cho các nhà xuất bản khác của Australia như NewSouth, John Reed và Magabala, đơn vị chuyên về các tác phẩm của người bản địa.

Trong khi đó, về phía tác giả, kế hoạch đến Adelaide vào tháng tới để thăm các trường học và ra mắt cuốn sách mới Shakespeare in the Orchard của tác giả sách thiếu nhi Danielle Binks đang trở nên bấp bênh.

"Thông thường, khi đi công tác giữa các bang, tôi hay ghé qua các hiệu sách và ký tặng sách của mình", nữ tác giả đến từ Melbourne chia sẻ.

"Tôi được thông báo là mình không thể làm vậy trong chuyến đi tháng 9 này, vì Hachette không thể biết nơi nào còn hàng và cũng không thể cung cấp thêm sách vào lúc này", Binks cho hay.

Bà cũng cho biết sự cố này đã ảnh hưởng đến toàn bộ ngành xuất bản Australia.

"Đội ngũ phụ trách truyền thông và kinh doanh của tôi tại Hachette rất thất vọng vì không thể hoàn thành trọn vẹn công việc của mình", bà nói.

Có sự thiếu minh bạch?

Trong bối cảnh này, người phát ngôn của tập đoàn cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng tình trạng hiện tại gây nhiều phiền toái cho các tác giả, nhà bán sách, độc giả cũng như nhân viên của chúng tôi, và chúng tôi rất tiếc về những ảnh hưởng đã xảy ra".

"Việc khôi phục toàn bộ hoạt động một cách an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi; chúng tôi rất trân trọng sự kiên nhẫn và ủng hộ của mọi người trong ngành trong thời gian chúng tôi xử lý sự cố này", công ty này nói.

Chin-Dusting cho biết đã 6 tuần trôi qua kể từ khi các vấn đề về nguồn cung bắt đầu, khiến doanh nghiệp của bà giảm số lượng hàng có thể nhập về.

Trong thời gian chờ đợi, Hachette đã gợi ý các nhà bán lẻ tìm nguồn hàng qua những kênh khác, chẳng hạn như mua từ nhà bán lẻ trực tuyến Booktopia hoặc các nhà cung cấp quốc tế. Dù vậy, "điều đó sẽ làm tăng giá sách do chi phí vận chuyển phát sinh", bà Chin-Dusting cho hay.

Các tác giả và nhà bán lẻ khẳng định họ rất coi trọng mối quan hệ với Hachette, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch từ phía nhà xuất bản này.

"Tôi nghĩ vấn đề đối với chúng tôi là không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nên khá khó để quản lý kỳ vọng của khách hàng", bà Chin-Dusting nói.

Binks cũng đồng tình rằng vẫn ủng hộ Hachette, nhưng cho rằng nhà xuất bản này đã không cung cấp thông tin đầy đủ cho các đối tác, khiến các bên không nắm được tình hình.

"Nếu cởi mở hơn, có lẽ Hachette đã nhận được sự cảm thông chân thành từ cộng đồng xuất bản, những người hiểu rõ cảm giác khi phải đối mặt với một thảm họa ngoài tầm kiểm soát", Binks bày tỏ.

Nguy cơ an ninh mạng với giới xuất bản

Trong khi đó, phản ứng chậm của Hachette cũng cho thấy nguy cơ an ninh mạng đáng kể đối với ngành xuất bản.

Giáo sư Matthew Warren, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đổi mới an toàn mạng thuộc Đại học RMIT, nhận định rằng sự phát triển của AI có thể khiến các cuộc tấn công mạng có khả năng trở nên phổ biến hơn.

"Chúng ta thường nói các cuộc tấn công mạng là hệ quả của những lỗ hổng trong hệ thống, và AI có thể phát hiện các lỗ hổng đó nhanh chóng hơn. Nhưng hiện nay, chúng ta có thể sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng các sự cố mạng kiểu này khi những kẻ tấn công bắt đầu tìm cách sử dụng AI để hỗ trợ các hoạt động phạm pháp của chúng", ông chia sẻ.

Warren cho rằng cần đầu tư vào an ninh mạng để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công trong tương lai. "Đây thực sự là trách nhiệm mà các tổ chức phải tự mình gánh vác và chủ động thực hiện", ông cho hay.