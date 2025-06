Tân binh Man City chuyền chính xác 100%

Rạng sáng 27/6, Ait-Nouri kiến tạo để Jeremy Doku ghi bàn mở tỷ số cho Man City trước Juventus. Kết quả chung cuộc, đại diện Premier League thắng đậm 5-2 và đi tiếp vào vòng knock-out với vị trí nhất bảng G.

Ở trận này, Ait-Nouri chơi nổi bật với khả năng tham gia tấn công và kiến thiết lối chơi ấn tượng. Tân binh trị giá 31 triệu bảng thích nghi rất nhanh với phong cách chiến thuật của Pep Guardiola.

TNT Sports thống kê Ait-Nouri có tỷ lệ chuyền chính xác 100%, với 53 đường chuyền đều đúng địa chỉ. Anh cũng tung ra 2 đường chuyền dài chuẩn xác và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn. Cựu sao Wolves còn có 3 lần qua người thành công trước các cầu thủ Juventus.

Người hâm mộ Man City rất phấn khích với khả năng của Ait-Nouri. Một người dùng trên X chia sẻ: "Ait-Nouri thực sự là một hậu vệ hàng đầu. Tôi không thể tin vào những gì mình đang xem". Một fan khác cũng khen ngợi: "Hậu vệ tiếp theo được Pep Guardiola nâng tầm là đây".

Một CĐV khác cho biết: "Ait-Nouri trở thành phát hiện thú vị của Man City. Khả năng chuyền bóng của cậu ấy khá giống David Silva".

Sau trận thắng Juventus, tiền đạo Doku cho biết: "Ait-Nouri là cầu thủ hàng đầu, thích nghi cực nhanh và thi đấu linh hoạt. Cậu ấy có thể chơi ở cánh lẫn trung lộ".

Man City xem như có lời giải cho vị trí hậu vệ trái bỏ trống. Ở mùa 2024/25, Pep buộc phải kéo trung vệ Josko Gvardiol lấp vào vị trí này như một giải pháp tạm thời.

Ait-Nouri dự kiến tiếp tục đá chính của Man City trong trận gặp Al Hilal tại vòng 16 đội sắp tới. Sự xuất hiện của Ait-Nouri chắc chắn sẽ là mối hiểm họa với đại diện đến từ Saudi Arabia.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.