Phát hiện thú vị của Real Madrid

Garcia có trận thứ 3 liên tiếp đá chính cho Real Madrid với vai trò trung phong trong trận gặp Salzburg. Sản phẩm của lò đào tạo La Fabrica gây ấn tượng mạnh với pha lập công vào lưới Salzburg ở phút 84, giúp ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid.

Garcia bùng nổ tại giải đấu trên đất Mỹ khi ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo chỉ sau 3 trận ở vòng bảng. Đây là bước nhảy vọt của Garcia dưới thời tân HLV Alonso, bởi ở mùa 2024/25, tiền đạo 21 tuổi này thậm chí không được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội thi đấu cho đội một.

Chứng kiến màn tỏa sáng của Garcia, HLV Alonso xem xét dừng việc tìm kiếm tiền đạo mới. Trước đó, cựu HLV Leverkusen cho rằng việc CLB để Joselu rời đi hè năm ngoái khiến Real Madrid mất một phương án chất lượng trên hàng công. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá CLB đang rất cần một tiền đạo kiểu "số 9" thực thụ.

Sở hữu chiều cao 1,85 m, cùng phong cách chơi bóng trực diện và khả năng chọn vị trí thông minh, Garcia nhanh chóng khiến ban huấn luyện và Alonso hoàn toàn bị chinh phục. Trong bối cảnh Kylian Mbappe không thể thi đấu vì dính virus, màn tỏa sáng của Garcia khiến fan Real phấn khích.

Garcia gia nhập học viện của Real Madrid vào năm 2014. Anh từng thi đấu cho các cấp độ đội U18 và U19 Tây Ban Nha. Khi còn chơi cho đội Real Madrid B, tiền đạo sinh năm 2004 này đã ghi 30 bàn sau 70 lần ra sân.

