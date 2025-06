Tiền đạo Saudi Arabia đi vào lịch sử FIFA Club World Cup

Ở lượt trận cuối bảng H diễn ra sáng 27/6, Al-Dawsari ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-0 của Al Hilal trước Pachuca. Với pha lập công này, Al-Dawsari đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Saudi Arabia ghi nhiều bàn nhất ở các kỳ FIFA Club World Cup (5 bàn).

Trước đó, chân sút của Al Hilal đã san bằng thành tích của bộ đôi huyền thoại người Ai Cập là Mohamed Aboutrika và Hussein El Shahat, mỗi người có 4 bàn thắng tại FIFA Club World Cup.

Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định tài năng của Al-Dawsari mà còn nâng cao vị thế bóng đá Saudi Arabia trên đấu trường quốc tế.

Theo thống kê, Cristiano Ronaldo đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử FIFA Club World Cup với 7 bàn, theo sau là Lionel Messi và Gareth Bale, mỗi người có 6 bàn.

Al-Dawsari là ngôi sao chủ chốt của đội tuyển Saudi Arabia với 98 lần ra sân, ghi 25 bàn. Anh từng chạm trán đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Al Hilal của Al-Dawsari là đại diện châu Á duy nhất điền tên vào vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™. Đội bóng đến từ Saudi Pro League này thắng 1 và hòa 2 trận ở bảng H, xếp sau Real Madrid và sẽ chạm trán Man City ở vòng kế tiếp.

