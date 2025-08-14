Tân binh hòa nhập nhanh nhất ở MU

Diego Leon, một trong những tân binh của Manchester United hè này, nhanh chóng gây ấn tượng tốt tại Old Trafford.

Leon tạo ấn tượng tốt tại MU. Ảnh: Reuters.

"Quỷ đỏ" ký hợp đồng với 4 tân binh ở chợ hè này bao gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Diego Leon trong nỗ lực nâng cấp đội hình. Trong số này, Leon là gương mặt ít nổi bật nhất, nhưng lại tạo ra nhiều tín hiệu tích cực tại MU.

Theo Daily Mail, hậu vệ trái 18 tuổi nhanh chóng chiếm được cảm tình của các đồng đội mới, mặc dù vẫn chưa thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Các cầu thủ thâm niên tại MU nhanh chóng nhận trách nhiệm quan tâm và chăm sóc hậu vệ trẻ này.

Những cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha trong đội cũng đang hỗ trợ Leon thích nghi với cuộc sống tại một đất nước và một giải đấu mới, sau khi anh chuyển đến từ Cerro Porteno ở Paraguay.

Daily Mail cho biết: "Cậu ấy giống như một đứa em trai của nhiều cầu thủ trong đội. Họ thường trêu chọc Leon, cùng nhau cười đùa, nhưng cũng rất bảo vệ và chăm sóc cho Leon".

Dù còn thiếu kinh nghiệm ở cấp độ cao, Leon được xem là một tài năng triển vọng cho tương lai của MU. Anh có cơ hội thi đấu trong giai đoạn tiền mùa giải và đang hy vọng có được cơ hội ra sân trong mùa giải 2025/26.

Hiện tại, đội bóng của HLV Ruben Amorim chuẩn bị cho trận mở màn Premier League gặp Arsenal vào ngày 17/8.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.