Tấm thẻ Pokémon do cô bé 6 tuổi vẽ có giá 156.000 USD

Cơn sốt sưu tầm Pokémon tiếp tục bùng nổ khi một tấm thẻ độc bản do cô bé 6 tuổi vẽ từ năm 2010 vừa được đấu giá thành công với mức giá 156.000 USD (gần 4 tỷ đồng).

Sự kiện kỷ niệm 30 năm ra mắt dòng thẻ Pokémon đang ghi nhận mức độ quan tâm lớn trên thị trường quốc tế, kéo theo hàng loạt phiên đấu giá đạt mức giá kỷ lục. Giới phân tích nhận định thị trường giao dịch thẻ bài hiện tại nhận sự quan tâm lớn.

Trong số các giao dịch đáng chú ý gần đây, một thẻ bài không thuộc danh mục sản phẩm chính thức của Pokémon Company vừa được bán thành công với giá trị cao. Xuất phát điểm là tác phẩm do người hâm mộ tự vẽ và được công ty chọn để thiết kế, thẻ bài này hiện đã trở thành một trong những vật phẩm được giới sưu tầm săn đón.

Từ tác phẩm thiếu nhi đến tấm thẻ nghìn USD

Vào ngày 27/9, một phiên đấu giá đã khép lại cho tấm thẻ 2010 Pokémon Illusion’s Zorua Design Contest Promo. Vật phẩm này đã được bán với mức giá gây sốc: 156.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng ) trên sàn Fanatics Collect.

Nguồn ảnh: Fanatics Collect.

Tấm thẻ được phát hành vào năm 2010 nhằm kỷ niệm sự kiện công chiếu bộ phim điện ảnh Zoroark: Master of Illusions. Cụ thể, đây là phiên bản đạt giải Nhất ở hạng mục Dành cho lứa tuổi Mầm non, do bé Megu Taniguchi vẽ minh họa, khắc họa hình ảnh Zorua và Pikachu đang cùng trên trên một chiếc xe buýt. Ban đầu, đây chỉ là một món quà quảng bá phim vui vẻ, chắc hẳn những người sáng tạo ra nó chưa từng nghĩ rằng bức vẽ này lại có thể nở rộ thành một vật phẩm sưu tầm cấp cao đến thế.

Tất cả bắt đầu từ một đứa trẻ 6 tuổi. Cô bé Megu Taniguchi khi đó là một "fan cứng" của Pokémon và mang trong mình ước mơ trở thành họa sĩ. Đối với cô bé, cuộc thi là cơ hội có một không hai trong đời. Được thúc đẩy bởi niềm đam mê cùng tài năng, cô bé đã dồn hết tâm huyết vào bức tranh minh họa và nhận về phần thưởng xứng đáng: Đoạt giải Nhất cuộc thi, nhận tiền thưởng, và bức vẽ của em giờ đây đã đi vào lịch sử Pokémon.

Tuy nhiên, câu chuyện truyền cảm hứng đó vẫn chưa đủ để giải thích cho mức giá đáng kinh ngạc trên. Trong thế giới người hâm mộ có nhiều câu chuyện cảm động, nhưng điều đó không có nghĩa mọi câu chuyện truyền cảm hứng đều tác động đến mức giá trên thị trường sưu tầm.

Bí mật đằng sau giá trị của tấm thẻ này nằm ở độ hiếm: Chỉ có khoảng 100 tấm thẻ như vậy được in ra.

Khi họa sĩ nhí giành chiến thắng, em không chỉ nhận được tiền thưởng mà còn được tặng một lượng bản in rất nhỏ chính tấm thẻ do mình thiết kế. Đối với những ai hiểu cách thức hoạt động của giới sưu tầm, việc sở hữu số thẻ đó giống với cất giữ "thỏi vàng" của riêng mình. Mỗi cuộc thi tương ứng với thời điểm phát hành phim đều tuân theo quy trình tương tự.

Bí mật sau tấm thẻ

Để tăng thêm tính huyền bí cho những vật phẩm như thế này, giới sưu tầm còn truyền tai nhau những lời đồn đoán suốt nhiều năm qua. Người ta đồn rằng cùng số thẻ được gửi cho mỗi người thắng giải, có một lô thẻ nhỏ khác đã được in riêng và âm thầm lưu hành nội bộ.

Ban đầu, tin đồn này bị coi là chuyện phi thực tế. Mọi chuyện trở nên thú vị khi những tấm thẻ tưởng chừng "không tồn tại" này bắt đầu thi thoảng xuất hiện tại một vài phiên đấu giá. Dù tình trạng của chúng không quá hoàn hảo, nhưng tất cả đều được chứng minh là hàng chính hãng 100%. Lý thuyết từng bị coi là vô lý trước đây giờ đây không còn buồn cười nữa. Chính vị thế gần như truyền thuyết này lại là yếu tố then chốt đẩy giá trị của những tấm thẻ vượt xa giá trị thị trường thực tế, biến chúng thành những vật phẩm sưu tầm chân chính.

Và rồi, tấm thẻ nhỏ bé này xuất hiện.

Hiện tại, vẫn chưa rõ tấm thẻ vừa được đấu giá thuộc về bộ gốc gửi cho cô bé thắng giải hay nằm trong lô in bổ sung bí mật. Nhưng dù thế nào thì điều đó cũng không còn quan trọng, bởi điều làm nên sự đặc biệt của tấm thẻ này chính là chất lượng hoàn hảo đến kinh ngạc. Đây là một mẫu vật không xơ mép, không cong vênh, không một vết nứt, được bảo quản hoàn hảo trong lớp vỏ bảo vệ.

Chính hoàn cảnh ra đời, độ hiếm, những tin đồn và việc được bảo quản hoàn hảo... là những lý do khiến tấm thẻ được quan tâm đến vậy. Một cuộc đấu giá nảy lửa đã diễn ra.

Chỉ vài phút sau khi tấm thẻ được đăng tải trên sàn Fanatics, mức giá đã leo dốc với tốc độ chóng mặt. Nhiều người trong giới sưu tầm bắt đầu đưa ra những mức giá tưởng chừng như trên trời.

Cho đến khi tiếng búa chốt hạ vang lên, người thắng cuộc không chỉ "tóm" được mảnh ghép lịch sử Pokémon, mà còn củng cố vị thế của dòng thẻ khuyến mãi (promo) như những vật phẩm sưu tầm giá trị cao.

Nhìn rộng ra, có thể thấy 2026 đã và đang chứng minh là một năm lịch sử đối với thị trường giao dịch thẻ Pokémon. Các bộ thẻ kỷ niệm 30 năm thiết lập những tiền lệ mới cho tương lai của ngành sưu tầm.

Ngày càng có nhiều sự quan tâm tới những tấm thẻ phát hành bản giới hạn thay vì những bộ thẻ phổ thông. Có nhiều yếu tố thúc đẩy xu hướng này, nhưng cốt lõi vẫn gói gọn trong hai từ: "độc bản".