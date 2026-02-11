Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột

  • Thứ tư, 11/2/2026 21:02 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Đường ruột gặp vấn đề không chỉ ảnh hưởng tới tiêu hóa, mà nó còn gây rối loạn cho toàn bộ cơ thể. Đường ruột kém khiến da xấu hơn, hệ miễn dịch suy yếu.

Duong ruot anh 1

Sức khỏe đường ruột kém khiến hệ miễn dịch bị yếu đi từ từ, cơ thể dễ nhiễm bệnh. Ảnh minh họa: L.C.

Mặt khác, khi dạ dày trở nên mệt mỏi, chậm chạp, thức ăn chưa được tiêu hóa hết vẫn còn trong ruột cuối cùng sẽ hư hỏng và sinh ra các chất có hại như amoniac.

Trong ruột tồn tại một số loại vi khuẩn sau:

- Vi khuẩn tốt giúp tiêu hóa tốt hơn và duy trì sức khỏe

- Vi khuẩn xấu làm tổn hại ruột và gây bệnh

- Vi khuẩn cơ hội biến thành vi khuẩn xấu khi cơ thể suy yếu

Vi khuẩn tốt chiếm ưu thế khi cơ thể khỏe mạnh. Vi khuẩn xấu chiếm ưu thế khi môi trường đường ruột xấu đi do tích tụ các chất cặn bã, chất không cần thiết cho cơ thể, chất có hại… Sau đó hoạt động của ruột ngày càng trở nên chậm chạp dẫn đến tình trạng táo bón và tiêu chảy.

Thêm vào đó, lão hóa và dạ dày mệt mỏi khiến dịch vị giảm, khi thức ăn được tiêu hóa chưa kỹ đi vào ruột, sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ và môi trường ruột dần xấu đi.

Ngoài ra, các chất độc hại sinh ra trong ruột sẽ theo máu đi khắp cơ thể.

Kết quả là da bắt đầu khô hơn, xuất hiện mùi hôi cơ thể và đôi khi có thể gây ra các bệnh khác như ung thư.

Ruột không chỉ tiêu hóa, hấp thụ thức ăn, đào thải những chất cặn bã không cần thiết mà còn được trang bị một chức năng khác, đó là “chức năng miễn dịch”, bảo vệ cơ thể bằng cách loại bỏ các vật chất lạ cố gắng xâm nhập vào cơ thể như vi rút, độc tố...

Khi chức năng đường ruột suy giảm, môi trường ruột xấu đi, hệ thống miễn dịch sẽ suy yếu và cơ thể sẽ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm như cảm lạnh, viêm phổi. Tình trạng dị ứng cũng dễ trở nên trầm trọng hơn, thậm chí có khả năng dẫn đến ung thư.

Gan cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi ăn ba bữa một ngày. Thậm chí, có thể nói gan còn mệt mỏi hơn cả dạ dày. Gan, cùng với thận, thường được gọi là “cơ quan im lặng”, và sự tồn tại của nó hiếm khi được chú ý đến.

Nhiều người trong chúng ta thường chỉ quan tâm đến đường tiêu hóa mà quên quan tâm đến tình trạng lá gan, ngoại trừ những lúc uống quá nhiều rượu hay có một số tổn thương ở gan.

Tuy nhiên, lá gan thực sự giống như một người thợ chăm chỉ.

Sau khi ăn, gan chuyển hóa chất dinh dưỡng đi vào cơ thể thành năng lượng, tích trữ năng lượng dư thừa, xử lý các chất độc như rượu, amoniac có trong thức ăn. Ngoài ra, gan còn tạo dịch mật giúp tiêu hóa và hấp thụ chất béo...

Cơ quan chức năng một tay nhiều việc đến thế không gì khác, chính là gan. Do đó, khi khoảng thời gian giữa các bữa ăn bị thu hẹp và thức ăn được đưa vào liên tục hết món này đến món khác, gan sẽ phải hoạt động hết công suất và ngày càng suy kiệt hơn.

Khi chức năng gan suy giảm do làm việc liên tục, các chất độc và cặn bã vốn dĩ có thể bài tiết được qua gan thì nay vẫn tồn đọng trong cơ thể và lượng năng lượng sinh ra giảm đi khiến cơ thể dễ trở nên mệt mỏi hơn.

Ngoài ra, gan suy kiệt khiến việc ăn uống trở nên kém ngon miệng, giảm cảm giác thèm ăn hoặc gây ra các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí là ung thư gan.

Chúng ta thường nghĩ rằng hành động “ăn” là “đưa thức ăn vào miệng và khi thức ăn đi qua cổ họng của bạn, nó sẽ kết thúc”.

Nhưng xin đừng quên rằng, sau đó mỗi cơ quan trong cơ thể sẽ phải hoạt động rất chăm chỉ. Đối với cơ thể, hoàn toàn có thể nói rằng, sau khi thức ăn đi qua cổ họng, “bữa ăn” mới thật sự bắt đầu. Và cũng như con người, các cơ quan nội tạng của chúng ta rất cần được nghỉ ngơi thường xuyên.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Đường ruột Cặn bã Đường ruột Lá gan Hệ miễn dịch Gan

