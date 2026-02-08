Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiết thực nửa ngày

Thói quen ăn uống hàng ngày ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Cuốn sách của tác giả Atsuki Aoki mang tới những lời khuyên hữu ích để độc giả xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Xuất bản

Nguyên nhân khiến chướng bụng, ợ nóng mà nhiều người bỏ qua

  • Chủ nhật, 8/2/2026 14:12 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Ăn quá no so với lượng mà cơ thể cần, các bữa ăn cách nhau quá gần là nguyên nhân khiến dạ dày mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả và sinh ra các chứng ợ nóng, chướng bụng.

Chuong bung anh 1

Ăn quá no khiến dạ dày mệt mỏi, gây chướng bụng và ợ nóng. Ảnh minh họa: L.C.

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét kỹ hơn những tác hại mà ăn ba bữa một ngày có thể gây ra cho cơ thể. Tác hại đầu tiên của việc ăn ba bữa một ngày là dạ dày và các cơ quan nội tạng khác không có đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Trong cơ thể con người, thời gian trung bình mà thức ăn ở trong dạ dày (thời gian cho đến khi thức ăn được tiêu hóa) là 2-3 tiếng, và thời gian dành cho thức ăn có nhiều chất béo là 4-5 tiếng.

Ngoài ra, ruột non sẽ phân giải các chất đã tiêu hóa được gửi từ dạ dày trong 5-8 tiếng và hấp thụ 80% nước cùng chất dinh dưỡng. Ruột già hấp thụ phần nước không được ruột non hấp thụ trong khoảng thời gian 15-20 tiếng.

Tuy nhiên, nếu bạn ăn ba bữa một ngày, khoảng cách giữa bữa sáng và bữa trưa sẽ là 4-5 tiếng, khoảng cách giữa bữa trưa và bữa tối sẽ là khoảng 6-7 tiếng. Trong khi thức ăn bạn đã ăn từ bữa trước vẫn còn ở dạ dày và ruột non thì bữa ăn tiếp theo lại được đưa vào.

Khi đó, dạ dày sẽ phải thực hiện liên tục hoạt động tiêu hóa mà không được nghỉ ngơi, dẫn đến ngày càng suy kiệt. Hơn nữa, khi chúng ta ngày một lớn tuổi, bài tiết dịch vị kém đi, chức năng của dạ dày cũng không còn được như trước.

Kết quả là, quá trình tiêu hóa diễn ra lâu hơn và dạ dày dễ trở nên mệt mỏi hơn. Nếu tiếp tục ăn ba bữa một ngày, đến một lúc nào đó đường tiêu hóa của bạn sẽ trở nên kiệt quệ, các rối loạn thể chất sẽ dần xuất hiện.

Trước tiên, khi dạ dày trở nên mệt mỏi và chức năng tiêu hóa suy giảm, cơ thể không thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Cơ thể bị thiếu vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng, dẫn đến mệt mỏi, uể oải, tình trạng da và tóc cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, các chứng ợ nóng, chướng bụng và biếng ăn cũng dễ xảy ra hơn.

Ợ nóng là tình trạng suy yếu các cơ giữa thực quản và dạ dày khiến hoạt động co bóp của dạ dày trở nên kém hiệu quả hơn. Kết quả dẫn đến tình trạng dịch dạ dày trào ngược lên thực quản.

Tình trạng chướng bụng là do chức năng của dạ dày suy yếu, cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, thức ăn bị lưu lại trong dạ dày lâu, những việc này sẽ làm cho bạn cảm thấy không còn muốn ăn nữa.

"Gần đây tôi hay bị ợ nóng và chướng bụng" hoặc "Tôi cảm thấy chán ăn hơn so với trước đây", những người đang mắc các biểu hiện trên có thể là do dạ dày đang làm việc quá sức, vì vậy hãy nghỉ ngơi.

Nếu tình trạng ợ nóng, chướng bụng, biếng ăn diễn ra quá thường xuyên hoặc kéo dài thì rất dễ dẫn đến một số bệnh như viêm dạ dày hay một số bệnh khác. Chúng tôi khuyên bạn nên đi khám bác sĩ.

Atsuki Aoki/ Huy Hoàng Books & NXB Thanh niên

Chướng bụng Ợ nóng Chướng bụng Ruột non Dạ dày Ăn uống

    Đọc tiếp

    Nhin an gian doan sao cho dung? hinh anh

    Nhịn ăn gián đoạn sao cho đúng?

    08:30 5/2/2026 08:30 5/2/2026

    0

    Nên kết hợp nhịn ăn gián đoạn 16/8 trong khoảng thời gian bạn chìm vào giấc ngủ. Nếu nhịn ăn vào ban ngày, khi cơ thể vận động liên tục, có thể làm giảm đường huyết đột ngột.

    Co le da den luc ban hoc cach yeu minh truoc khi yeu mot ai do hinh anh

    Có lẽ đã đến lúc bạn học cách yêu mình trước khi yêu một ai đó

    4 giờ trước 10:31 8/2/2026

    0

    Khi tình yêu được xem như liều thuốc chữa lành mọi cô đơn, con người dễ bước vào các mối quan hệ bằng sự thiếu thốn hơn là tự do. Yêu của Osho đặt lại một câu hỏi căn bản: nếu chưa biết yêu mình, liệu chúng ta có thật sự sẵn sàng yêu một ai khác?

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý