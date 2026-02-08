Nguyên nhân khiến chướng bụng, ợ nóng mà nhiều người bỏ qua

Ăn quá no so với lượng mà cơ thể cần, các bữa ăn cách nhau quá gần là nguyên nhân khiến dạ dày mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả và sinh ra các chứng ợ nóng, chướng bụng.

Ăn quá no khiến dạ dày mệt mỏi, gây chướng bụng và ợ nóng. Ảnh minh họa: L.C.

Chúng ta hãy cùng nhau xem xét kỹ hơn những tác hại mà ăn ba bữa một ngày có thể gây ra cho cơ thể. Tác hại đầu tiên của việc ăn ba bữa một ngày là dạ dày và các cơ quan nội tạng khác không có đủ thời gian để nghỉ ngơi.

Trong cơ thể con người, thời gian trung bình mà thức ăn ở trong dạ dày (thời gian cho đến khi thức ăn được tiêu hóa) là 2-3 tiếng, và thời gian dành cho thức ăn có nhiều chất béo là 4-5 tiếng.

Ngoài ra, ruột non sẽ phân giải các chất đã tiêu hóa được gửi từ dạ dày trong 5-8 tiếng và hấp thụ 80% nước cùng chất dinh dưỡng. Ruột già hấp thụ phần nước không được ruột non hấp thụ trong khoảng thời gian 15-20 tiếng.

Tuy nhiên, nếu bạn ăn ba bữa một ngày, khoảng cách giữa bữa sáng và bữa trưa sẽ là 4-5 tiếng, khoảng cách giữa bữa trưa và bữa tối sẽ là khoảng 6-7 tiếng. Trong khi thức ăn bạn đã ăn từ bữa trước vẫn còn ở dạ dày và ruột non thì bữa ăn tiếp theo lại được đưa vào.

Khi đó, dạ dày sẽ phải thực hiện liên tục hoạt động tiêu hóa mà không được nghỉ ngơi, dẫn đến ngày càng suy kiệt. Hơn nữa, khi chúng ta ngày một lớn tuổi, bài tiết dịch vị kém đi, chức năng của dạ dày cũng không còn được như trước.

Kết quả là, quá trình tiêu hóa diễn ra lâu hơn và dạ dày dễ trở nên mệt mỏi hơn. Nếu tiếp tục ăn ba bữa một ngày, đến một lúc nào đó đường tiêu hóa của bạn sẽ trở nên kiệt quệ, các rối loạn thể chất sẽ dần xuất hiện.

Trước tiên, khi dạ dày trở nên mệt mỏi và chức năng tiêu hóa suy giảm, cơ thể không thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Cơ thể bị thiếu vitamin, khoáng chất và các nguyên tố vi lượng, dẫn đến mệt mỏi, uể oải, tình trạng da và tóc cũng sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, các chứng ợ nóng, chướng bụng và biếng ăn cũng dễ xảy ra hơn.

Ợ nóng là tình trạng suy yếu các cơ giữa thực quản và dạ dày khiến hoạt động co bóp của dạ dày trở nên kém hiệu quả hơn. Kết quả dẫn đến tình trạng dịch dạ dày trào ngược lên thực quản.

Tình trạng chướng bụng là do chức năng của dạ dày suy yếu, cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, thức ăn bị lưu lại trong dạ dày lâu, những việc này sẽ làm cho bạn cảm thấy không còn muốn ăn nữa.

"Gần đây tôi hay bị ợ nóng và chướng bụng" hoặc "Tôi cảm thấy chán ăn hơn so với trước đây", những người đang mắc các biểu hiện trên có thể là do dạ dày đang làm việc quá sức, vì vậy hãy nghỉ ngơi.

Nếu tình trạng ợ nóng, chướng bụng, biếng ăn diễn ra quá thường xuyên hoặc kéo dài thì rất dễ dẫn đến một số bệnh như viêm dạ dày hay một số bệnh khác. Chúng tôi khuyên bạn nên đi khám bác sĩ.