Tầm nhìn của 'vua cam' Chử Thời Kiện

Luôn ấp ủ những dự định lớn lao cho tương lai, Chử Thời Kiện có tầm nhìn xa trông rộng đáng nể. Theo ông, muốn làm việc lớn không thể chỉ nhìn thấy những điều trước mắt.

Chử Thời Kiện là một doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng, ngoài 80 tuổi ông vẫn hăng say làm việc. Ảnh minh họa: B.K.

Trong cuốn Những nỗ lực của bạn phải xứng đáng với tham vọng của bạn, tôi từng viết một bài có tựa đề “Làm một người có con mắt nhìn xa trông rộng”, khi mắt một người giống như chiếc đèn pha chiếu ánh sáng của mình ra xa, thì tương lai của anh ta nhất định không tệ chút nào.

Con người ta khi đã đến tuổi ba mươi, thì nên nghĩ nhiều hơn về tương lai: Sự việc này mười năm nữa sẽ trở nên như thế nào? Khi tôi bốn mươi tuổi, nghề nghiệp này là điểm cộng hay điểm trừ nhỉ? Khi về già, tôi còn có thể làm công việc này được nữa không?

Nói cách khác, việc bạn làm có lợi ích ngắn hạn hay dài hạn? Bạn đang chơi là trò chơi có giới hạn hay vô hạn? Bạn đang nhìn vào hiện tại hay hướng tới tương lai?

Mấy hôm trước, khi đi tàu cao tốc, tôi đã đọc xong cuốn Truyện về Chử Thời Kiện [1]. Mặc dù ông ấy và tôi không cùng một thế hệ, nhưng tôi rất kinh ngạc khi thấy ông ấy luôn lập kế hoạch dài hạn ba mươi năm liền cho mọi việc. Trong bất cứ việc gì, ông đều nhắc nhở đồng nghiệp xung quanh hãy suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, chứ đừng cứ nhìn chằm chằm vào hiện tại.

Ngay khi ra tù, ông đã ký hợp đồng thuê nông trại trên núi Ai Lao Sơn trong ba mươi năm, khi ấy ông đã ngoài bảy mươi. Dù nhiều người dự đoán ông sẽ không còn sống được bao lâu, nhưng vào năm tám mươi lăm tuổi, ông đã phất lên lần nữa và trở thành “Vua cam” với khối tài sản trị giá hàng tỷ USD.

Sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi lên mạng và tìm kiếm hình ảnh về Chử Thời Kiện, mặc dù tóc ông đã bạc, nhưng khuôn mặt hồng hào khỏe khoắn, không hề có nét già nua.

Tại Liên hoan phim Thượng Hải, tôi đã được gặp người mà tôi luôn ngưỡng mộ, đạo diễn Diêm Kiến Cương, bộ phim điện ảnh Hạnh phúc ngọt ngào của anh ấy vừa mới hoàn thành. Tối hôm đó, anh ấy cứ đùa rằng mái tóc của mình được nhuộm trắng, mỗi câu giải thích và biện minh của anh đều khiến chúng tôi cười nghiêng ngả.

Thời gian một buổi tối trôi qua thật nhanh, khi chúng tôi đến địa điểm thứ hai, đạo diễn uống một ly rượu và nói anh ấy vẫn đang chuẩn bị cho bộ phim truyền hình tiếp theo, bảo rằng anh dự định làm những điều thú vị khác nữa, anh ấy còn thú thực mình sinh năm 1959... Tôi đã bị sốc. Anh ấy còn lớn hơn bố tôi một tuổi, nhưng tôi hoàn toàn chỉ cảm nhận được ở anh sự trẻ trung mà thôi.

[1] Doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc, được mệnh danh là "Vua thuốc lá", "Vua cam".