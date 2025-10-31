Tám gương mặt trẻ nổi bật của văn chương Việt

|
Văn mới 10 năm 2015-2025 giới thiệu 41 truyện ngắn hay được 41 nhà văn sáng tác trong vòng 10 năm qua. Trong sách, ngoài các cây bút gạo cội còn là các tác giả trẻ sung sức, hứa hẹn một chặng sáng tác phong phú. Sách do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn, với phần minh họa và thiết kế ấn tượng, kèm ảnh chân dung các nhà văn. Dưới đây là 8 gương mặt trẻ tiêu biểu có trong tuyển tập.
|
Cao Nguyệt Nguyên sinh năm 1990, hiện là biên tập văn học tại Hà Nội. Không ngại thử nghiệm, cô luôn sẵn sàng đối mặt với những điều mới mẻ, thách thức trong văn chương. Một số tác phẩm đã xuất bản: Trăng màu hổ phách, Đèn trời trên bến không trăng, Nguyện của đêm, Truyện Kiều tự kể… Trong Văn mới 2015-2025, truyện Gấu quần găm đầy hoa dại của cô viết về thân phận con người trong hoàn cảnh nghèo đói cùng cực và sự tha hóa đạo đức. Tác phẩm phơi bày một hiện thực xã hội nghiệt ngã với những hành động mua bán, cưỡng đoạt phụ nữ hay “chung vợ”...
|
Đinh Phương sinh năm 1989 tại Quảng Ninh, hiện là biên tập viên tại tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đinh Phương là một trong những đại diện của văn xuôi thế hệ mới. Những tác phẩm đã xuất bản: Những đứa con của Chúa Trời, Nhụy khúc, Đợi đến lượt, Mơ Lam Kinh, Chuyến tàu nhật thực, Nắng Thổ Tang. Truyện ngắn Cá bông trong tuyển tập Văn mới kể về chuyến vượt biển đầy nguy hiểm của người dân Quảng Ninh vào cuối thập niên 1980. Đinh Phương tái hiện những dữ dội của biển khơi, sự giằng xé nội tâm, và nỗi đau hằn sâu trong ký ức về một vùng biển nhiều biến động.
|
Hiền Trang sinh năm 1993, sống và viết tại Hà Nội. Văn phong của Hiền Trang mang đậm chất huyền ảo và giàu hình ảnh. Ngoài truyện ngắn và tiểu thuyết, cô còn viết tiểu luận, phỏng vấn về điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật. Một số tác phẩm đã xuất bản: Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ, Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa, Dưới mái hiên đêm, những khách lạ, Chopin biến mất, Quán bar trong bụng cá voi, Những khán giả ngồi trong bóng tối... (5/6/2025) Truyện ngắn Chuyến xe đi tới Địa phủ là tác phẩm tiêu biểu cho cách viết của cô, nhuốm màu siêu thực và tượng trưng, kể về hành trình tự nguyện tìm đến cái chết của những con người cô đơn và bế tắc giữa một xã hội hiện đại, nơi “cái chết trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết”.
|
Hoàng Công Danh sinh năm 1987, thạc sĩ ngành Vật lý lượng tử tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, hiện làm việc tại tạp chí Cửa Việt, Quảng Trị. Những tác phẩm đã xuất bản: Cõng nhau trong một cõi người, Chuyến tàu vé ngắn, Trong cơn say níu sợi dây đứt, Con tin Stockholm, Khói sẽ làm mắt tôi cay, Bảy bảy bốn chín, Bán một cành mai ăn Tết. Truyện ngắn Hàng xóm một người thọt chân của Hoàng Công Danh kể về nỗi bất an của một người đàn ông đối với người hàng xóm bị tật nguyền. Cách thức kể chuyện gần gũi, khéo léo, cuốn hút đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Truyện còn mang đến một cái nhìn đa chiều về mối quan hệ giữa người với người. Không phải lúc nào những gì nhìn thấy cũng là sự thật, và đôi khi, chính sự nghi ngờ lại đang phá bỏ những điều tốt đẹp.
|
Huỳnh Trọng Khang sinh năm 1994, hiện sống và làm việc tại TP.HCM, thành công từ khi còn là sinh viên với tiểu thuyết Mộ phần tuổi trẻ. Từng chia sẻ: “Văn chương là tất cả những gì tôi có”, Huỳnh Trọng Khang viết truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, bình luận sách. Một số tác phẩm đã xuất bản: Mộ phần tuổi trẻ, Những vọng âm nằm ngủ, Bể trăng côi, Nơi không có tuyết, Phật trong hẻm nhỏ, Bầy cừu bay ngang thành phố... Truyện ngắn Phật trong hẻm nhỏ giản dị, trong sáng, thấm đượm một nỗi buồn nhẹ nhàng. Truyện xoay quanh thầy trụ trì một ngôi chùa nhỏ ẩn sâu trong một con hẻm chật hẹp. Thầy sống đơn độc, bầu bạn cùng muỗi, ruồi và những suy tư lặng lẽ trước tượng Phật, nhưng cuộc đời thầy có sự thay đổi lớn từ khi một người đàn ông thọt chân xuất hiện...
|
Lê Quang Trạng là tác giả trẻ thuộc thế hệ 9X, sinh tại Mỹ Luông, Chợ Mới, hiện công tác tại Sở Văn hóa An Giang. Một số tác phẩm đã xuất bản: Dòng sông không trôi, Vệt sáng của bụi, Cá linh đi học, Thủ lĩnh băng vịt đồng. Trong cuốn Văn Mới 2015-2025, anh góp truyện Lưỡi câu cá hồ, đan xen giữa hiện thực khắc nghiệt và yếu tố tâm linh huyền bí, xoay quanh một lời nguyền. Truyện phản ánh thân phận bấp bênh của những con người sống bám vào sông nước, giữa một thiên nhiên đang đổi thay từng ngày.
|
Nguyễn Khắc Ngân Vi sinh năm 1989, viết văn, viết báo và biên kịch phim. Tác giả hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Nguyễn Khắc Ngân Vi có giọng văn chậm rãi, lạnh sắc và tập trung khai thác tâm lý nhân vật đa dạng. Các tác phẩm của chị thường mang đến những góc nhìn khác về phụ nữ và cuộc sống hiện đại. Các tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Ngân Vi đã xuất bản: Đàn bà hư ảo, Phúc âm cho một người, Vạn sắc hư vô. Truyện ngắn Phòng rang xoay quanh nhân vật Lam, một người đàn ông thành đạt với nhiều cơ hội rộng mở, nhưng luôn cảm thấy lạc lõng và bất an trong cuộc sống hiện tại.
|
Võ Đăng Khoa là tác giả trẻ tuổi nhất góp mặt trong tuyển tập Văn Mới 2015-2025. Sinh năm 2001, viết văn từ năm 16 tuổi, sau khi học tại Hà Nội, Võ Đăng Khoa trở về An Giang làm việc. Truyện Lạc đà bay giàu tính biểu tượng, vừa thơ mộng vừa ám ảnh. Câu chuyện được kể qua lời một đứa trẻ, mang đến góc nhìn vừa ngây thơ, trong sáng, vừa đầy xót xa và trăn trở về số phận của những con lạc đà. Lạc đà bay là một bức tranh không biên giới, tạo nên sự mới mẻ và kích thích trí tưởng tượng của người đọc. Tập truyện đầu tay của anh lấy tên Lạc đà bay, không chỉ phản ánh đời sống Nam Bộ mà còn có khả năng vượt thoát hiện thực bằng những yếu tố kỳ ảo. Đây là sự khởi đầu quan trọng trong hành trình văn chương đầy hứa hẹn của cây bút trẻ.