Tám gương mặt trẻ nổi bật của văn chương Việt

Hoàng Công Danh sinh năm 1987, thạc sĩ ngành Vật lý lượng tử tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, hiện làm việc tại tạp chí Cửa Việt, Quảng Trị. Những tác phẩm đã xuất bản: Cõng nhau trong một cõi người, Chuyến tàu vé ngắn, Trong cơn say níu sợi dây đứt, Con tin Stockholm, Khói sẽ làm mắt tôi cay, Bảy bảy bốn chín, Bán một cành mai ăn Tết. Truyện ngắn Hàng xóm một người thọt chân của Hoàng Công Danh kể về nỗi bất an của một người đàn ông đối với người hàng xóm bị tật nguyền. Cách thức kể chuyện gần gũi, khéo léo, cuốn hút đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Truyện còn mang đến một cái nhìn đa chiều về mối quan hệ giữa người với người. Không phải lúc nào những gì nhìn thấy cũng là sự thật, và đôi khi, chính sự nghi ngờ lại đang phá bỏ những điều tốt đẹp.