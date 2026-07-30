Tạm giữ hơn 1.000 giá đỡ kim loại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 1.020 giá đỡ gấp chéo bằng kim loại có bao bì in tiếng nước ngoài. Toàn bộ số hàng được xác định là hàng hóa nhập khẩu.
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Lực lượng quản lý thị trường số 6 kiểm tra hàng hóa vi phạm.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Thế Anh, đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ lô hàng. Theo giá bán niêm yết tại cửa hàng, tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 61,2 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 1.020 sản phẩm để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp hình sự khác" giới thiệu nội dung lý luận về trách nhiệm hình sự cũng như quy định cụ thể về các biện pháp hình sự trong BLHS của Việt Nam. Một trong 2 nội dung của pháp luật hình sự cũng như BLHS là nội dung quy định về các biện pháp hình sự, gồm hình phạt và các biện pháp hình sự khác bên cạnh nội dung quy định về tội phạm.