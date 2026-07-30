Tạm giữ hơn 1.000 giá đỡ kim loại không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết mới đây, Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh V.T.A ở phường Đông Kinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán 1.020 giá đỡ gấp chéo bằng kim loại có bao bì in tiếng nước ngoài. Toàn bộ số hàng được xác định là hàng hóa nhập khẩu.

Lực lượng quản lý thị trường số 6 kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Thế Anh, đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc các giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ lô hàng. Theo giá bán niêm yết tại cửa hàng, tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 61,2 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 1.020 sản phẩm để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.