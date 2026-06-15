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Pháp luật

Tạm giữ hình sự nghi phạm dùng xẻng đánh chết nam sinh ở TP.HCM

  • Thứ hai, 15/6/2026 18:56 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Liên quan vụ nam sinh tử vong sau khi bị tấn công bằng xẻng trên đường Xuân Thới Sơn 16 (TP.HCM), Công an xã Xuân Thới Sơn tạm giữ hình sự nghi phạm để điều tra.

Công an khống chế nghi phạm gây án. Ảnh: Tiền Phong.

Chiều 15/6, Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết, tạm giữ hình sự nghi phạm dùng xẻng tấn công 2 nam sinh vào sáng cùng ngày khiến một em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, người này tên Hoàng, có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Trước đó, sáng cùng ngày, hai nam sinh đang đi xe đạp điện trên đường Xuân Thới Sơn 16, bất ngờ bị ông Hoàng cầm xẻng lao tới tấn công.

Một nam sinh kịp thời bỏ chạy. Nam sinh còn lại bị đánh gục, nằm bất động trên đường. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

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Công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Tiền Phong.

Nhận tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức truy xét và khống chế nghi phạm gây án.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự đối với người này để điều tra về hành vi "Giết người".

Nguyên nhân và động cơ gây án cũng như tình trạng tâm thần của nghi phạm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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https://tienphong.vn/tam-giu-hinh-su-nghi-pham-dung-xeng-danh-chet-nam-sinh-o-tphcm-post1851590.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

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