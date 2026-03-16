Tạm giữ đối tượng cầm dao chém người đi đường ở Hà Nội

Công an tạm giữ Bùi Văn Dũng để điều tra về hành vi cầm dao đe dọa, chém thương tích người đi đường ở Hà Nội vào tối 15/3.

Ngày 16/3, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giữ hình sự Bùi Văn Dũng (SN 1990, trú tại thôn Thượng, xã Bình Minh) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Khoảng 22h30 ngày 15/3, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam giới dùng dao chém gây thương tích người đi đường tại thôn Thượng, xã Bình Minh.

Bùi Văn Dũng tại cơ quan công an.

Công an xã Bình Minh khẩn trương đến hiện trường, khống chế đối tượng, thu giữ tang vật là 2 con dao, đưa về trụ sở để làm việc.

Đối tượng được xác định là Bùi Văn Dũng. Đáng chú ý Dũng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản; 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bùi Văn Dũng từng đi điều trị rối loạn tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức mới về địa phương từ cuối tháng 10/2025.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 21h30 ngày 15/3, Dũng cầm 2 con dao đi từ nhà ra Quốc lộ 21B. Sau đó, Dũng dùng dao chém vào cẳng tay bên phải của chị L.T.H, trú tại xã Ứng Thiên, Hà Nội khi nạn nhân đang lái xe máy trên đường 21B theo hướng cầu Thạch Bích - Ba La.

Chị H. bị rách da, chảy máu ở vùng cẳng tay bên phải đã khâu xử lý vết thương 3 mũi. Không dừng lại, Dũng tiếp tục có hành vi đe dọa người đi đường.

Lực lượng chức năng khống chế nam thanh niên có biểu hiện bất thường.

Theo clip được đăng tải trên mạng xã hội, trên tuyến đường này, Dũng cởi trần, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm hai con dao, đe dọa người đi đường.

Người đàn ông liên tục vung dao, chặn các phương tiện đang lưu thông. Thậm chí, một người đi xe máy bị đối tượng đe dọa, buộc phải quỳ xin tha.

Qua giám định, Dũng phản ứng âm tính với ma túy, chất kích thích.