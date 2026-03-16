Tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo ở Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Trần Thế Huy cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, phát hiện ngày 12/9/2025 tại Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN".

Quá trình điều tra, xác định: Từ tháng 8/2024 đến ngày 15/9/2025, Trần Thế Huy là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN cùng em ruột là Trần Thị Mỹ Hoàng tổ chức thành lận 9 Chi nhánh tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP.HCM, tuyên dụng, đào tạo, hướng dẫn hàng trăm nhân viên Telesales thực hiện tư vấn mở, rút tiền từ thẻ tín dụng cho khách hàng, lấy phí để chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn sau: Các đối tượng tải dữ liệu data số khách hàng (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) lên ứng dụng Callio (gọi điện bằng Internet tốc độ cao) cho nhân viên sử dụng gọi điện cho khách hàng, tự xưng là nhân viên các ngân hàng hỗ trợ vay vốn tiêu dùng, mở thẻ tín dụng và xin phép được kết bạn để được hướng dẫn.

Khi khách hàng đồng ý kết bạn, nhân viên gửi đường link mở thẻ cho khách hàng đăng ký. Sau khi khách hàng nhận được thẻ, nhân viên hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ, hỏi khách hàng có muốn rút tiền từ thẻ tin dụng hay không, nếu rút thì báo phí rút 5-10%/số tiền rút, nếu khách đồng ý nhân viên lấy đường link hoặc mã QR thanh toán của cửa hàng cho thuê trên cổng Nganluong, MPos hoặc VNPay trên nhóm "LẤY ĐƠN HIEN" gửi cho khách hàng thực hiện (nhập thông tin họ tên, số thẻ, mã thẻ, mã OTP).

Sau khi thanh toán thành công, nhân viên lấy số tài khoản nhận tiền của khách hàng gửi lên nhóm "NHÓM TỔNG CT HHFN" để Hoàng chuyển số tiền thực nhận cho khách. Số tiền khách hàng rút từ thẻ tín dụng được ngân hàng chuyển về tài khoản cửa hàng thanh toán. Cửa hàng giữ lại một phần tiền phí cho thuê và chuyển số tiền còn lại cho Hoàng.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định các đối tượng đã thực hiện thanh toán hóa đơn khống, rút tiền từ thẻ tín dụng cho hàng chục nghìn khách hàng trên cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.

Ngày 18/9/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thế Huy, Trần Thị Mỹ Hoàng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị bị hại của vụ án nêu trên, liên hệ ngay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Điều tra viên Huỳnh Tấn Kham) để trình báo. Trường hợp không đến trình báo, Cơ quan An ninh điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.