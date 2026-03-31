Tạm giữ 40 người đánh bạc bằng hình thức câu cá thưởng tiền

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức "câu cá trả thưởng bằng tiền".

Chiều 31/3, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 40 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại hồ câu Lĩnh Đinh ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai trương giải câu cá vào ngày 28/3. Hoạt động thi câu cá được chủ hồ quảng cáo rộng rãi trên không gian mạng nhằm thu hút người chơi tham gia.

Đến Khoảng 16h30 cùng ngày, một Tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích hồ câu trên và bắt quả tang 40 đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức "câu cá trao thưởng bằng tiền".

40 đối tượng trong đường dây đánh bạc đang được Công an tạm giữ hình sự.

Tất cả con bạc này đến từ nhiều tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai và Thanh Hóa. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 120 triệu đồng tiền mặt, 34 cần câu các loại, 10 ôtô, 30 xe máy, hơn 40 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cầm đầu sới bạc này là Đinh Bộ Lĩnh (SN 1995, trú tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk). Giúp việc cho Lĩnh còn có Cao Xuân Hùng (SN 1996) và Đinh Minh Sơn (SN 1999, trú cùng xã).

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 2/2026, Lĩnh thuê lại hồ câu trên của một người dân để tổ chức kinh doanh câu cá trao thưởng bằng tiền nhằm thu lợi bất chính. Để thu hút người chơi, Lĩnh sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, cơ cấu giải thưởng và mức phí tham gia. Mỗi cần thủ đến đăng ký chơi phải đóng cho Lĩnh số tiền 2,5 triệu đồng. Trong ngày khai trương 28/3, Lĩnh đã thu của hàng chục con bạc hơn 107 triệu đồng.

Sau khi thu tiền, Lĩnh sử dụng khoảng 80 đến 85% số tiền để chi trả giải thưởng và chi phí tổ chức, còn lại Lĩnh thu lợi bất chính. Đáng chú ý, mặc dù Lĩnh công bố giải thưởng là cần câu có giá trị cao 2-30 triệu đồng, nhưng trên thực tế các giải đều được quy đổi và chi trả bằng tiền mặt.

Hiện vụ việc được Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định.