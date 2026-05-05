Tạm giữ 3 đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh người trên đường ở TP.HCM

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ 3 đối tượng: Phan Văn Nhựt (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

3 đối tượng đuổi đánh người trên đường giữa ban ngày ở TP.HCM Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng ở TP.HCM đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công người đi đường giữa ban ngày.

Trước đó, dư luận phản ánh về vụ việc một người đàn ông bị nhóm đối tượng đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường tại phường Tam Thắng, Công an phường Tam Thắng đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Phan Văn Nhựt đã rủ Nguyễn Quốc Chỉnh và Lê Phú Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng).

Cơ quan CSĐT tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Phan Văn Nhựt, Lê Phú Thành, Nguyễn Quốc Chỉnh (từ trái sang).

Khoảng 15h20 ngày 1/5, khi phát hiện anh V.N.T điều khiển xe rời khỏi nơi làm việc, nhóm đối tượng đã bám theo. Khi đến khu vực đường Lê Lợi, phường Tam Thắng, Nguyễn Quốc Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời Chỉnh dùng chân đạp vào xe khiến anh V.N.T té ngã xuống đường.

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục quay lại truy đuổi và thêm một lần tấn công nạn nhân khi đang di chuyển, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh thực nghiệm lại hiện trường vụ việc.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera hành trình của phương tiện lưu thông phía sau ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Phường Tam Thắng đã truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.