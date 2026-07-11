Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Tạm giam 2 người nước ngoài nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

  • Thứ bảy, 11/7/2026 14:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phát hiện hàng chục cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người nước ngoài.

Hồng Hoàng - một loài chim quý thuộc nhóm IB cần được bảo vệ do các đối tượng nuôi nhốt trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người quốc tịch Trung Quốc về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Công an xã Liên Bão và các đơn vị chức năng kiểm tra một địa điểm tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 người Trung Quốc đang nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều cá thể thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tang vật thu giữ gồm nhiều cá thể còn sống như khỉ, cầy, chim các loại... Đáng chú ý có 15 cá thể chim Hồng Hoàng, 3 cá thể Niệc mỏ vằn và 1 cá thể Cầy mực.

Đây đều là các loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khởi tố vụ án buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ tê tê quý hiếm

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh.

21:35 11/6/2026

Bắt chủ cơ sở nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm ở TP.HCM

Dù đã bị cấm từ năm 2021, Nguyễn Thế Cường vẫn tiếp tục nuôi giữ nhiều cá thể công lục tại cơ sở ở xã Đông Thạnh cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

21:09 21/5/2026

Khởi tố 2 người đàn ông nấu cao hổ và chủ nhà hàng giết mổ chim hoang dã

Trong thời gian ngắn, Công an Bắc Ninh liên tiếp khởi tố 3 vụ án liên quan hành vi nấu cao hổ, vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và giết mổ chim hoang dã.

19:42 19/5/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/tam-giam-2-nguoi-nuoc-ngoai-nuoi-nhot-trai-phep-dong-vat-quy-hiem-post1858746.tpo

Theo Nguyễn Thắng/Tiền Phong

động vật quý hiếm Bắc Ninh hồng hà động vật hoang dã công an bắc ninh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý