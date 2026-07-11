Tạm giam 2 người nước ngoài nuôi nhốt trái phép động vật quý hiếm

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Hồng Hoàng - một loài chim quý thuộc nhóm IB cần được bảo vệ do các đối tượng nuôi nhốt trái phép. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 người quốc tịch Trung Quốc về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Công an xã Liên Bão và các đơn vị chức năng kiểm tra một địa điểm tại thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão.
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 người Trung Quốc đang nuôi nhốt trái phép nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều cá thể thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Tang vật thu giữ gồm nhiều cá thể còn sống như khỉ, cầy, chim các loại... Đáng chú ý có 15 cá thể chim Hồng Hoàng, 3 cá thể Niệc mỏ vằn và 1 cá thể Cầy mực.
Đây đều là các loài thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
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