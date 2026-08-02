Tạm dừng khai thác cua đá Cù Lao Chàm

Từ ngày 1/8 đến hết tháng 2 năm sau, Cù Lao Chàm tạm dừng khai thác cua đá nhằm bảo vệ mùa sinh sản và phục hồi quần thể trong tự nhiên.

Đến mùa được phép khai thác, cua đá Cù Lao Chàm phải đạt kích thước mai từ 7cm trở lên mới được bắt. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm - Đà Nẵng.

Từ ngày 1/8 hằng năm, cua đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii) bước vào mùa sinh sản. Đây là thời điểm các cá thể trưởng thành di chuyển từ rừng xuống vùng triều ven biển để đẻ trứng, góp phần tái tạo quần thể trong tự nhiên.

Theo Quy chế quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm ban hành kèm Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng, hoạt động khai thác cua đá chỉ được phép diễn ra từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/7 hằng năm. Từ ngày 1/8 đến ngày 28/2 năm sau, mọi hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển và tiêu thụ cua đá trong khu bảo tồn đều phải tạm dừng.

Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm cho biết việc tạm ngừng khai thác nhằm tạo điều kiện để cua đá sinh sản, phục hồi và phát triển quần thể, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của khu dự trữ sinh quyển.

Cua đá được dán nhãn sinh thái. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm - Đà Nẵng.

Đơn vị cũng đề nghị người dân, du khách, cơ sở kinh doanh và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định; không khai thác, thu mua hay tiêu thụ cua đá trong thời gian cấm.

Không chỉ là một đặc sản nổi tiếng, cua đá còn được xem là loài động vật tiêu biểu cho hệ sinh thái đặc trưng của Cù Lao Chàm. Chúng sinh sống trong rừng nhưng đến mùa sinh sản lại di chuyển xuống bờ biển để đẻ trứng, tạo nên mối liên kết tự nhiên giữa hai hệ sinh thái rừng và biển.

Trong nhiều năm qua, công tác bảo tồn cua đá được triển khai với sự tham gia của cộng đồng địa phương thông qua nhiều hoạt động như quản lý hạn ngạch khai thác, giám sát kích thước cua, dán nhãn sinh thái, tuyên truyền và nghiên cứu khoa học. Mô hình này được đánh giá là góp phần cân bằng giữa bảo tồn nguồn lợi tự nhiên và phát triển sinh kế cho người dân trên đảo.

Cua đá từ lâu là một trong những món ăn được nhiều du khách tìm thưởng thức khi đến Cù Lao Chàm. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến hết tháng 2 năm sau, các nhà hàng và cơ sở kinh doanh hợp pháp trên đảo sẽ không phục vụ loại đặc sản này do quy định tạm dừng khai thác.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Cù Lao Chàm, việc không tiêu thụ cua đá trong mùa sinh sản cũng là cách để du khách chung tay bảo vệ hệ sinh thái của hòn đảo. Những trường hợp khai thác hoặc buôn bán cua đá trái quy định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo tồn và quá trình phục hồi quần thể loài.

Cù Lao Chàm nằm cách bờ biển Hội An khoảng 15 km, là Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2009. Quần đảo gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng - biển phong phú, các bãi biển hoang sơ, hoạt động lặn ngắm san hô và những sản vật đặc trưng của địa phương. Cua đá Cù Lao Chàm có tên khoa học là Gecarcoidea lalandii, sống chủ yếu trong hốc hang đá, di chuyển leo trèo rất linh hoạt so với các giống cua khác. Cua đá Cù Lao Chàm được đánh giá là nguồn thực phẩm quý, cua ở vùng này cũng mang hương vị khác. Vào mùa sinh sản, mỗi con cua mái ôm khoảng 30.000 - 40.000 trứng. Ở thời cao điểm, mỗi kg cua đá được bán với giá 1,5 - 2 triệu đồng, tuy nhiên thời gian gần đây chỉ duy trì quanh mốc 800.000 đồng/kg.