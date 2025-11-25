Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm dừng đón khách đến thác nổi tiếng Măng Đen

  • Thứ ba, 25/11/2025 16:19 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây sạt lở, nước lớn cuốn trôi và làm hư hỏng hạ tầng, điểm du lịch thác Pa Sỹ tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn.

Thac Pa Sy dong cua anh 1

Nước lớn làm hư hỏng hạ tầng điểm du lịch thác Pa Sỹ, xã Măng Đen.

Ngày 25/11, UBND xã Măng Đen cho biết, đợt mưa lớn kéo dài gây sạt lở, cuốn trôi nhiều hạng mục công trình, khiến hạ tầng tại điểm du lịch thác Pa Sỹ bị hư hỏng nghiêm trọng. Theo đó, lượng mưa lớn đã làm đất đá sạt trượt xuống suối, bồi lấp nhiều đoạn dòng chảy. Một số cây rừng ngã đổ, chắn lối đi và gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen thông báo tạm dừng hoạt động tại điểm du lịch thác Pa Sỹ cho đến khi có thông báo mới.

Thac Pa Sy dong cua anh 2

Một số hạng mục đổ gãy vì mưa lớn.

"Trước mắt, xã sẽ sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để xử lý dòng chảy và khắc phục phần cầu bị hư hỏng, về lâu dài sẽ báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa tổng thể. Điểm du lịch sẽ mở cửa trở lại sau khi hoàn thành công tác khắc phục", lãnh đạo UBND xã Măng Đen nói.

Ngày 24/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường sạt lở tại khu vực thác Pa Sỹ. Tại đây, ông Hiển yêu cầu xã Măng Đen và các đơn vị liên quan khẩn trương khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm trượt lở và triển khai giải pháp đảm bảo an toàn hạ tầng du lịch. Đồng thời, yêu cầu đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án khắc phục phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Được biết, thác Pa Sỹ vốn là một trong những điểm đến đặc trưng của Măng Đen, thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan tự nhiên và khí hậu mát mẻ. Việc tạm dừng hoạt động là cần thiết để đảm bảo an toàn và phục hồi lại cảnh quan sau thiên tai.

