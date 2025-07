Tâm bão trên bờ biển Hưng Yên - Ninh Bình, miền Bắc mưa lớn

Bão số 3 cách Hưng Yên khoảng 10 km, cách Ninh Bình 25 km và sắp đổ bộ đất liền, dự báo miền Bắc mưa lớn kéo dài đến cuối tuần.

Sáng nay, bão số 3 Wipha trên vùng biển ven bờ Hải Phòng - Ninh Bình. Lúc 9h ngày 22/7, vị trí tâm bão cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11.

Lúc 9h, bão số 3 Wipha cách Hưng Yên 10 km.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Khoảng sau 10h, bão sẽ đổ bộ đất liền Nam Hải Phòng - Ninh Bình, cường độ cấp 9, giật cấp 10-11, sâu trong đất liền cường độ khoảng cấp 6-7, giật cấp 8.

Hoàn lưu bão số 3 khiến mưa lớn bao trùm khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Trong đó, ven biển Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 21/7 đến 7h ngày 22/7 có nơi trên 200 mm như trạm Đồng Giao (Ninh Bình) 214 mm; trạm Hải Đường (Ninh Bình) 213,8 mm; trạm Nga Thiện (Thanh Hóa) 234,6 mm...

Từ sáng 22/7 đến ngày 23/7, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh cũng hứng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa thấp hơn nhưng cũng dao động 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 150 mm trong 3 giờ. Mưa lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Từ đêm 23/7 đến ngày 25/7, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ cũng nguy cơ xuất hiện trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An trong khoảng thời gian từ nay đến 25/7, biên độ lũ lên trên các sông từ 3 tới 5 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Mã, sông Cả lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Chuyên gia nhận định thời điểm bão Wipha đổ bộ đất liền Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết sáng sớm nay (22/7), bão số 3 Wipha tiến sát đất liền Bắc Bộ nước ta.